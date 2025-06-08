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Збірна України з футболу програла Канаді на старті Canadian Shield з рахунком 2:4 7 червня 2025

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Збірна України з футболу поступилася Канаді у першому матчі турніру Canadian Shield з рахунком 2:4. Українці змогли забити лише два голи під кінець гри.

Збірна України з футболу програла Канаді на старті Canadian Shield з рахунком 2:4

Збірна України з футболу зазнала поразки на старті виставкового турніру Canadian Shield. У першому матчі змагань "синьо-жовті" у Торонто виявилися слабшими за господарів, команду Канади, повідомляє УНН.

Деталі

Вже на 4-й хвилині гри північноамериканці відкрили рахунок завдяки голу Джонатана Девіда - 1:0. В середині першої половини той таки Девід подвоїв перевагу господарів. Не минуло й 7-ми хвилин, як інший Девід - Проміс - зробив рахунок розгромним.

Після перерви підопічні Сергія Реброва заграли набагато активніше - зокрема, двічі міг відзначатися Яремчук. Натомість під завісу гри "кленові листки" зусиллями Б'юкенен довів рахунок до непристойного - 4:0.

Втім, за дві хвилини до завершення основного часу Забарний "розмочив" рахунок. А вже у додані хвилини "синьо-жовті" заробили пенальті, який реалізував Зінченко - 4:2.

Додамо, що у другому матчі Canadian Shield українці у вівторок поміряються силами з командою Нової Зеландії. У турнірі нараховується три очки за перемогу, одне очко за нічию та два очки за перемогу в серії пенальті.

Нагадаємо

У травні головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield. Уперше за 5 років до збірної повертається захисник Євген Чеберко, а також дебютні виклики отримали захисники Владислав Дубінчак та Олександр Мартинюк, а також опорник Микола Михайленко.

Збірна України відвідала діаспору в Канаді та відкрила виставку про футбол05.06.25, 22:34 • 3858 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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