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Турнір Canadian Shield: збірна України з футболу оприлюднила заявку на матч проти Канади

Київ • УНН

 • 224 перегляди

7 червня збірна України розпочне виступи на турнірі Canadian Shield матчем проти Канади. Ребров дасть зіграти всім по 90 хвилин, а Сікан не зможе взяти участь через проблеми з паспортом.

Турнір Canadian Shield: збірна України з футболу оприлюднила заявку на матч проти Канади

Сьогодні, 7 червня, о 22:30 за київським часом на арені BMO Field у канадському Торонто зійдуться збірна України проти збірної Канади у межах товариського турніру чотирьох націй Canadian Shield. Збірна України оприлюднила список із 25 гравців, які візьмуть участь в матчі, передає УНН.

Деталі

Воротарі: 1. Андрій Лунін, 12. Анатолій Трубін, 23. Дмитро Різник.

Захисники: 2. Олександр Мартинюк, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 5. Валерій Бондар, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Чеберко, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 10. Микола Шапаренко, 21 .Микола Михайленко, 19. Олександр Піхальонок, 11. Владислав Кабаєв, 8. Георгій Судаков, 25. Єгор Назарина, 16. Артем Бондаренко, 7. Олексій Гуцуляк, 6 .Іван Калюжний, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Олександр Зубков.

Нападник: 9. Роман Яремчук.

Доповнення

Сьогодні, 7 червня, збірна України розпочне матчем проти Канади свої виступи на турнірі чотирьох націй Canadian Shield у Канаді. У турнірі також візьмуть участь, окрім Канади, збірні Нової Зеландії та Кот-д’Івуару. 

У травні головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що пройде в червні в Канаді. Уперше за 5 років до збірної повертається захисник Євген Чеберко, а також дебютні виклики отримали захисники Владислав Дубінчак та Олександр Мартинюк, а також опорник Микола Михайленко.

1 червня стало відомо, що лівий захисник "Динамо" та збірної Владислав Дубінчак пропустить збір національної команди у червні через вітрянку.

Напередодні тренер збірної Сергій Ребров дав пресконференцію, у якій наголосив, що дасть зіграти усім по 90 хвилин.

"Усі гравці, які викликані у збірну, - не було жодної відмови. Ніхто не казав, що втомився. Були травми, які дійсно треба було залікувати, і через це гравці попросили мене. Але всі приїхали та готуються. Я бачу дуже гарний настрій у хлопців, вони хочуть показати себе. Це стосується й футболістів, які викликані вперше. Вони дійсно заслужили. На цьому турнірі ніхто не зіграє всі 180 хвилин, усі отримають ігрову практику по 90 хвилин", - сказав Ребров.

Також прокоментував виклик лише одного форварда на турнір.

"Щодо форвардів, то ми розраховували на Данила Сікана, але, на жаль, останньої миті в нього виникли проблеми з паспортом. Посольство не встигло зробити, він хотів їхати. Через брак часу в нас не було можливості зробити документи для іншого гравця цієї позиції. Але, я вважаю, у нас є виконавці, які можуть зіграти на позиції в атаці. З приводу заявки - були декілька гравців, які звернулися до мене з проханням не викликати їх, тому що є пошкодження, потрібен час на відновлення. Це Миколенко, Довбик. Вони провели дуже важкий сезон. Для них важливо було залікувати свої травми. З приводу Ярмоленка - я дуже поважаю Андрія. Вважаю, що він провів дуже гарний сезон. Йому 36 років, це товариський турнір, якби зараз була офіційна гра, його б сто відсотків викликали до збірної. Тому будемо дивитися на наступні ігри. Я йому дав відпочити, як і Віталію Буяльському. Решта гравців тут. Упевнений, ті, кого викликали до збірної вперше, заслуговують на цей виклик. Я сказав їм, що важливо показувати таку гру не тільки у своїх командах, а закріпитися в першій команді країни та демонструвати такий самий рівень, як у чемпіонаті України", - зазначив Ребров.

Раніше

Українська збірна з футболу зустрілася з українською діаспорою в Канаді, куди прибула на товариський турнір Canadian Shield. Декілька футболістів відкрили виставку "Український футбол: Гра триває" - унікальний проєкт з понад 200 експонатів, що раніше не покидали межі України й не демонструвалися разом.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
Ребров Сергій Станіславович
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