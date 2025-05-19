Без Довбика та Миколенка, проте з новими виконавцями: Ребров назвав склад збірної України на турнір у Канаді

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що пройде в червні в Канаді. Вперше за 5 років до збірної повертається захисник Євген Чеберко, а також дебютні виклики отримали захисники Владислав Дубінчак та Олександр Мартинюк, а також опорник Микола Михайленко. Про це пише УНН з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Деталі

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто. До основного списку увійшли 26 виконавців, ще чотири гравці потрапили до резервного - йдеться в повідомленні.

Воротарі

На червневі матчі Ребров викликав трьох голкіперів: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар"). В резервному списку залишився голкіпер аравійського "Аль-Шабаб" Георгій Бущан.

Захист

В захист коуч викликав Миколу Матвієнка та Валерія Бондаря з донецького "Шахтаря", Олександра Тимчика з київського "Динамо", Богдана Михайліченка з житомирського "Полісся", Іллю Забарного з англійського "Борнмута", Максима Таловєрова з англійського "Плімута".

Зазначимо, що вперше за 5 років до збірної повертається Євген Чеберко, який дебютував за головну команду України в 2020 році в матчі проти Франції, а також дебютні виклики отримали Владислав Дубінчак з "Динамо" та Олександр Мартинюк з "Олександрії".

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Півзахист

До півзахисту Ребров викликав Миколу Шапаренко, Олександр Піхальонка, Владислава Кабаєва (усі - "Динамо"), Георгія Судакова, Єгора Назарину, Артема Бондаренка (усі - "Шахтар"), вінгерів з "Полісся" Олексія Гуцуляка та Олександра Назаренка, Івана Калюжного з "Олександрії", Олександра Зінченка з лондонського "Арсеналу" та Олександра Зубкова з турецького "Трабзонспор".

Окрім того, дебютний виклик отримав опорник київського "Динамо" Микола Михайленко.

Нападники

В напад Ребров викликав лише одного форварда - Романа Яремчука, який виступає за грецький "Олімпіакос".

Нагадаємо

Збірна України з футболу влітку візьме участь у товариському турнірі чотирьох націй "Canadian Shield" у Канаді. В турнірі також візьмуть участь, окрім Канади, збірні Нової Зеландії та Кот-д’Івуару.