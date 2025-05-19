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Без Довбика и Миколенко, но с новыми исполнителями: Ребров назвал состав сборной Украины на турнир в Канаде

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Сергей Ребров вызвал 26 игроков на турнир Canadian Shield в Канаде. Впервые за 5 лет возвращается Чеберко, а также дебютируют Дубинчак, Мартынюк и Михайленко.

Без Довбика и Миколенко, но с новыми исполнителями: Ребров назвал состав сборной Украины на турнир в Канаде

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал список футболистов, которых он вызвал для подготовки к матчам июньского турнира Canadian Shield, который пройдет в июне в Канаде. Впервые за 5 лет в сборную возвращается защитник Евгений Чеберко, а также дебютные вызовы получили защитники Владислав Дубинчак и Александр Мартынюк, а также опорник Николай Михайленко. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Детали

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал список футболистов, которых он вызвал для подготовки к матчам июньского турнира Canadian Shield, который состоится в Торонто. В основной список вошли 26 исполнителей, еще четыре игрока попали в резервный

- говорится в сообщении.

Вратари

На июньские матчи Ребров вызвал трех голкиперов: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"). В резервном списке остался голкипер аравийского "Аль-Шабаб" Георгий Бущан.

Защита

В защиту коуч вызвал Николая Матвиенко и Валерия Бондаря из донецкого "Шахтера", Александра Тымчика из киевского "Динамо", Богдана Михайличенко из житомирского "Полесья", Илью Забарного из английского "Борнмута", Максима Таловерова из английского "Плимута".

Отметим, что впервые за 5 лет в сборную возвращается Евгений Чеберко, который дебютировал за главную команду Украины в 2020 году в матче против Франции, а также дебютные вызовы получили Владислав Дубинчак из "Динамо" и Александр Мартынюк из "Александрии".

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Полузащита

В полузащиту Ребров вызвал Николая Шапаренко, Александра Пихаленка, Владислава Кабаева (все - "Динамо"), Георгия Судакова, Егора Назарину, Артема Бондаренко (все - "Шахтер"), вингеров из "Полесья" Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко, Ивана Калюжного из "Александрии", Александра Зинченко из лондонского "Арсенала" и Александра Зубкова из турецкого "Трабзонспор".

Кроме того, дебютный вызов получил опорник киевского "Динамо" Николай Михайленко.

Нападающие

В нападение Ребров вызвал лишь одного форварда - Романа Яремчука, который выступает за греческий "Олимпиакос".

Напомним

Сборная Украины по футболу летом примет участие в товарищеском турнире четырех наций "Canadian Shield" в Канаде. В турнире также примут участие, кроме Канады, сборные Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара.

Павел Башинский

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