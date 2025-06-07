Турнир Canadian Shield: сборная Украины по футболу обнародовала заявку на матч против Канады

Сегодня, 7 июня, в 22:30 по киевскому времени на арене BMO Field в канадском Торонто сойдутся сборная Украины против сборной Канады в рамках товарищеского турнира четырех наций Canadian Shield. Сборная Украины обнародовала список из 25 игроков, которые примут участие в матче, передает УНН.

Детали

Вратари: 1. Андрей Лунин, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык.

Защитники: 2. Александр Мартынюк, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Чеберко, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 10. Николай Шапаренко, 21. Николай Михайленко, 19. Александр Пихаленок, 11. Владислав Кабаев, 8. Георгий Судаков, 25. Егор Назарина, 16. Артем Бондаренко, 7. Алексей Гуцуляк, 6. Иван Калюжный, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков.

Нападающий: 9. Роман Яремчук.

Дополнение

Сегодня, 7 июня, сборная Украины начнет матчем против Канады свои выступления на турнире четырех наций Canadian Shield в Канаде. В турнире также примут участие, кроме Канады, сборные Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара.

В мае главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал список футболистов, которых он вызвал для подготовки к матчам июньского турнира Canadian Shield, который пройдет в июне в Канаде. Впервые за 5 лет в сборную возвращается защитник Евгений Чеберко, а также дебютные вызовы получили защитники Владислав Дубинчак и Александр Мартынюк, а также опорник Николай Михайленко.

1 июня стало известно, что левый защитник "Динамо" и сборной Владислав Дубинчак пропустит сбор национальной команды в июне из-за ветрянки.

Накануне тренер сборной Сергей Ребров дал пресс-конференцию, в которой отметил, что даст сыграть всем по 90 минут.

"Все игроки, которые вызваны в сборную, - не было ни одного отказа. Никто не говорил, что устал. Были травмы, которые действительно надо было залечить, и поэтому игроки попросили меня. Но все приехали и готовятся. Я вижу очень хорошее настроение у ребят, они хотят показать себя. Это касается и футболистов, которые вызваны впервые. Они действительно заслужили. На этом турнире никто не сыграет все 180 минут, все получат игровую практику по 90 минут", - сказал Ребров.

Также прокомментировал вызов только одного форварда на турнир.

"Что касается форвардов, то мы рассчитывали на Даниила Сикана, но, к сожалению, в последний момент у него возникли проблемы с паспортом. Посольство не успело сделать, он хотел ехать. Из-за нехватки времени у нас не было возможности сделать документы для другого игрока этой позиции. Но, я считаю, у нас есть исполнители, которые могут сыграть на позиции в атаке. По поводу заявки - было несколько игроков, которые обратились ко мне с просьбой не вызывать их, потому что есть повреждения, нужно время на восстановление. Это Миколенко, Довбик. Они провели очень тяжелый сезон. Для них важно было залечить свои травмы. По поводу Ярмоленко - я очень уважаю Андрея. Считаю, что он провел очень хороший сезон. Ему 36 лет, это товарищеский турнир, если бы сейчас была официальная игра, его бы сто процентов вызвали в сборную. Поэтому будем смотреть на следующие игры. Я ему дал отдохнуть, как и Виталию Буяльскому. Остальные игроки здесь. Уверен, те, кого вызвали в сборную впервые, заслуживают этот вызов. Я сказал им, что важно показывать такую игру не только в своих командах, а закрепиться в первой команде страны и демонстрировать такой же уровень, как в чемпионате Украины", - отметил Ребров.

Ранее

Украинская сборная по футболу встретилась с украинской диаспорой в Канаде, куда прибыла на товарищеский турнир Canadian Shield. Несколько футболистов открыли выставку "Украинский футбол: Игра продолжается" - уникальный проект из более 200 экспонатов, которые ранее не покидали пределы Украины и не демонстрировались вместе.