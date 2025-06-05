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Збірна України відвідала діаспору в Канаді та відкрила виставку про футбол

Київ • УНН

 • 1148 перегляди

Українська збірна зустрілася з діаспорою в Канаді на турнірі "Canadian Shield". Футболісти відкрили виставку "Український футбол", що містить понад 200 унікальних експонатів.

Збірна України відвідала діаспору в Канаді та відкрила виставку про футбол

Українська збірна з футболу зустрілася з українською діаспорою в Канаді, куди прибула на товариський турнір "Canadian Shield". Декілька футболістів відкрили виставку "Український футбол: Гра триває" - унікальний проєкт з понад 200 експонатів, що раніше не покидали межі України й не демонструвалися разом. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає УНН.

Вперше наша команда приїхала до української діаспори в Канаді. І вперше ми зустрілись зі своїми на виставці "Український футбол: Гра триває" в Торонто. До відкриття її змогли побачити саме представники української діаспори 

- йдеться в повідомленні.

У межах виставки відбулася зустріч з гравцями збірної України: Миколою Матвієнком, Георгієм Судаковим, Романом Яремчуком та Іваном Калюжним.

Надзвичайно важливо відчувати підтримку українців по всьому світу. Це звʼязок, який не переривається відстанню 

- додали в УАФ.

Доповнення

В березні стало відомо, що збірна України з футболу влітку візьме участь у товариському турнірі чотирьох націй "Canadian Shield" у Канаді. В турнірі також візьмуть участь, окрім Канади, збірні Нової Зеландії та Кот-д’Івуару.

3 червня збірна прибула до Торонто. В УАФ повідомляли, що головна команда до Канади привезе виставку "Український футбол: Гра триває".

"Вперше за кордоном – унікальний проєкт з понад 200 експонатів, що раніше не покидали межі України й не демонструвалися разом. Кожен з них розповість світу про український футбол, його становлення, розвиток і внесок у боротьбу України під час війни. Виставка організована УАФ в межах товариського турніру Canadian Shield, де зіграє Національна збірна, у співпраці з Ukrainian National Federation of Canada – Toronto branch та Генеральним консульством України в Торонто", - повідомляли в УАФ.

В травні головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що пройде в червні в Канаді. Вперше за 5 років до збірної повертається захисник Євген Чеберко, а також дебютні виклики отримали захисники Владислав Дубінчак та Олександр Мартинюк, а також опорник Микола Михайленко.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
Ребров Сергій Станіславович
Нова Зеландія
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