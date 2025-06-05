Сборная Украины посетила диаспору в Канаде и открыла выставку о футболе

Украинская сборная по футболу встретилась с украинской диаспорой в Канаде, куда прибыла на товарищеский турнир "Canadian Shield". Несколько футболистов открыли выставку "Украинский футбол: Игра продолжается" - уникальный проект из более 200 экспонатов, которые ранее не покидали пределы Украины и не демонстрировались вместе. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает УНН.

Впервые наша команда приехала к украинской диаспоре в Канаде. И впервые мы встретились со своими на выставке "Украинский футбол: Игра продолжается" в Торонто. До открытия ее смогли увидеть именно представители украинской диаспоры - говорится в сообщении.

В рамках выставки состоялась встреча с игроками сборной Украины: Николаем Матвиенко, Георгием Судаковым, Романом Яремчуком и Иваном Калюжным.

Чрезвычайно важно чувствовать поддержку украинцев по всему миру. Это связь, которая не прерывается расстоянием - добавили в УАФ.

Дополнение

В марте стало известно, что сборная Украины по футболу летом примет участие в товарищеском турнире четырех наций "Canadian Shield" в Канаде. В турнире также примут участие, кроме Канады, сборные Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара.

3 июня сборная прибыла в Торонто. В УАФ сообщали, что главная команда в Канаду привезет выставку "Украинский футбол: Игра продолжается".

"Впервые за границей – уникальный проект из более 200 экспонатов, которые ранее не покидали пределы Украины и не демонстрировались вместе. Каждый из них расскажет миру об украинском футболе, его становлении, развитии и вкладе в борьбу Украины во время войны. Выставка организована УАФ в рамках товарищеского турнира Canadian Shield, где сыграет Национальная сборная, в сотрудничестве с Ukrainian National Federation of Canada – Toronto branch и Генеральным консульством Украины в Торонто", - сообщали в УАФ.

В мае главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал список футболистов, которых он вызвал для подготовки к матчам июньского турнира Canadian Shield, который пройдет в июне в Канаде. Впервые за 5 лет в сборную возвращается защитник Евгений Чеберко, а также дебютные вызовы получили защитники Владислав Дубинчак и Александр Мартынюк, а также опорник Николай Михайленко.