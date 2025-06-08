Сборная Украины по футболу проиграла Канаде на старте Canadian Shield со счетом 2:4 7 июня 2025
Киев • УНН
Сборная Украины по футболу уступила Канаде в первом матче турнира Canadian Shield со счетом 2:4. Украинцы смогли забить лишь два гола под конец игры.
Сборная Украины по футболу потерпела поражение на старте выставочного турнира Canadian Shield. В первом матче соревнований "сине-желтые" в Торонто оказались слабее хозяев, команды Канады, сообщает УНН.
Детали
Уже на 4-й минуте игры североамериканцы открыли счет благодаря голу Джонатана Дэвида - 1:0. В середине первой половины тот же Дэвид удвоил преимущество хозяев. Не прошло и 7-ми минут, как другой Дэвид - Промис - сделал счет разгромным.
После перерыва подопечные Сергея Реброва заиграли намного активнее - в частности, дважды мог отличаться Яремчук. Зато под занавес игры "кленовые листья" усилиями Б'юкенен довели счет до неприличного - 4:0.
Впрочем, за две минуты до завершения основного времени Забарный "размочил" счет. А уже в добавленные минуты "сине-желтые" заработали пенальти, который реализовал Зинченко - 4:2.
Добавим, что во втором матче Canadian Shield украинцы во вторник померяются силами с командой Новой Зеландии. В турнире насчитывается три очка за победу, одно очко за ничью и два очка за победу в серии пенальти.
Напомним
В мае главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал список футболистов, которых он вызвал для подготовки к матчам июньского турнира Canadian Shield. Впервые за 5 лет в сборную возвращается защитник Евгений Чеберко, а также дебютные вызовы получили защитники Владислав Дубинчак и Александр Мартынюк, а также опорник Николай Михайленко.
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