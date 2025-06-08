Лига наций: Португалия и Испания сойдутся в финальном матче в Мюнхене

В воскресенье, 8 июня, в Германии состоится финальный матч по футболу Лиги наций Португалия – Испания. Поединок пройдет на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Встреча начнется в 22:00

Путь Португалии к финалу

Португальцы дошли до финала турнира, потерпев всего одно поражение. На групповом этапе команда встречалась с Хорватией (2:1, 1:1), Шотландией (2:1, 0:0) и Польшей (3:1, 5:1), заняв первое место в группе.

В четвертьфинале Португалия уступила Дании на выезде со счетом 0:1. Однако дома сумела перевернуть ситуацию. Основное время ответного матча завершилось со счетом 3:2, решающий гол на 86-й минуте забил Франсишку Тринкан. В дополнительное время Тринкан и Гонсалу Рамуш довершили разгром.

В полуфинале, который также проходил в Мюнхене, команда Роберто Мартинеса соревновалась с Германией. После осторожного первого тайма с обеих сторон, хозяева открыли счет в начале второй половины. Но удачное вмешательство тренерского штаба Португалии и выход на поле свежих игроков стали решающими. Победный мяч в драматической концовке забил ветеран Криштиану Роналду.

Испания – без поражений

На пути к финалу Испания не потерпела ни одного поражения. В групповом этапе команда Луиса де ла Фуэнте начала с ничьей против Сербии (0:0), а дальше выдала пять побед подряд. Испанцы дважды переиграли Данию (1:0, 2:1) и Швейцарию (4:1, 3:2), а также уверенно одолели Сербию (3:0).

В четвертьфинале им противостояли Нидерланды. Оба матча завершились вничью (2:2, 3:3), а дальше испанцы вырвали победу в серии пенальти.

Полуфинал против Франции оказался настоящей драмой. Испания быстро захватила инициативу и повела в счете 4:1. Однако французы не сдались и сумели сократить отставание до минимума. Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу Испании.

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Составы финалистов

Испания:

Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Рая (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад)

Защитники: Педро Порро (Тоттенхэм), Оскар Мингеса (Сельта), Робен Ле Норман (Атлетико), Пау Кубарси (Барселона), Дин Гейсен (Борнмут), Алехандро Гримальдо (Байер), Марк Кукурелья (Челси), Даниэль Вивиан (Атлетик)

Полузащитники: Педри, Фермин Лопес, Гави (все – Барселона), Мартин Субименди (Реал Сосьедад), Фабиан Руис (ПСЖ), Микель Мерино (Арсенал), Алекс Баэна (Вильярреал), Иско (Бетис)

Нападающие: Ламин Ямаль, Дани Ольмо (оба – Барселона), Альваро Мората (Галатасарай), Нико Уильямс (Атлетик), Ереми Пино (Вильярреал), Саму Омородион (Порту), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад)

Португалия:

Вратари: Диогу Кошта (Порту), Руй Силва (Спортинг), Жозе Са (Вулверхэмптон)

Защитники: Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нелсон Семеду (Вулверхэмптон), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Ренату Вейга (Ювентус), Антониу Силва (Бенфика), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш (Лацио), Гонсалу Инасиу (Спортинг)

Полузащитники: Жоау Невеш, Витинья (оба – ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Жоау Палинья (Бавария), Педру Гонсалвеш (Спортинг), Жоау Феликс (Милан)

Нападающие: Криштиану Роналду (Аль-Наср), Рафаэл Леау (Милан), Педру Нету (Челси), Франсишку Тринкан (Спортинг), Родригу Мора (Порту), Франсишку Консейсау (Ювентус), Диогу Жота (Ливерпуль), Гонсалу Рамуш (ПСЖ)

История противостояний

Последний очный матч между Испанией и Португалией состоялся в сентябре 2022 года — тогда "Ла Роха" победила с минимальным счетом 1:0. Перед этим обе сборные пять раз подряд расходились миром.

Несмотря на то, что обе команды имеют мощную линию атаки, их очные встречи обычно не отличаются большим количеством голов. Есть вероятность, что в финале забьет только одна команда (коэффициент — 2,34).

Напомним, что действующим победителем Лиги наций является именно сборная Испании. В финале 2023 года испанцы одолели Хорватию и завоевали престижный трофей.

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