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Криштиану Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций, сегодня выяснится соперник - Франция или Испания

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Криштиану Роналду принес победу Португалии над Германией (2:1) в полуфинале Лиги наций. В финале Португалия сыграет с победителем пары Испания-Франция.

Криштиану Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций, сегодня выяснится соперник - Франция или Испания

Португалия забронировала себе место в финале Лиги европейских наций, одолев в Мюнхене хозяев турнира, Германию, со счетом 2:1.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Благодаря "вечнозеленому" Криштиану Роналду, который в очередной раз забил решающий гол в возрасте 40 лет, Португалия победила Германию со счетом 2:1. Таким образом, Португалия обеспечила себе место в финале Лиги европейских наций, - в воскресенье Криштиану Роналду и ко. будут пытаться завоевать второй титул чемпиона Лиги наций. Соперник определится в дуэте противостояния Испания-Франция. Этот вопрос выяснится сегодня, в четверг, 5 июня.

Справочно

Последняя победа Португалии над Германией датируется "эпохой до Криштиану" "Селесау", Евро-2000, когда они выиграли со счетом 3:0 благодаря хет-трику Сержио Консейсау, который, кстати, является отцом Франсиско Консейсау, одного из авторов гола в этом матче.

Чтобы найти предыдущую выездную победу Португалии над Германией, нам нужно вернуться на четыре десятилетия назад, в 1985 год.

Напомним

ФК "Барселона" стал чемпионом Ла Лиги, завоевав свой 28-й титул после победы над "Эспаньолом". Это произошло через 272 дня после начала сезона 2024/25.

ФК "Наполи" стал чемпионом Италии, победив "Кальяри" (2:0) в 38-м туре.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
Криштиану Роналду
Мюнхен
Франция
Испания
Германия
Португалия
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