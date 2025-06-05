Криштиану Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций, сегодня выяснится соперник - Франция или Испания
Киев • УНН
Криштиану Роналду принес победу Португалии над Германией (2:1) в полуфинале Лиги наций. В финале Португалия сыграет с победителем пары Испания-Франция.
Португалия забронировала себе место в финале Лиги европейских наций, одолев в Мюнхене хозяев турнира, Германию, со счетом 2:1.
Передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Благодаря "вечнозеленому" Криштиану Роналду, который в очередной раз забил решающий гол в возрасте 40 лет, Португалия победила Германию со счетом 2:1. Таким образом, Португалия обеспечила себе место в финале Лиги европейских наций, - в воскресенье Криштиану Роналду и ко. будут пытаться завоевать второй титул чемпиона Лиги наций. Соперник определится в дуэте противостояния Испания-Франция. Этот вопрос выяснится сегодня, в четверг, 5 июня.
Справочно
Последняя победа Португалии над Германией датируется "эпохой до Криштиану" "Селесау", Евро-2000, когда они выиграли со счетом 3:0 благодаря хет-трику Сержио Консейсау, который, кстати, является отцом Франсиско Консейсау, одного из авторов гола в этом матче.
Чтобы найти предыдущую выездную победу Португалии над Германией, нам нужно вернуться на четыре десятилетия назад, в 1985 год.
Напомним
ФК "Барселона" стал чемпионом Ла Лиги, завоевав свой 28-й титул после победы над "Эспаньолом". Это произошло через 272 дня после начала сезона 2024/25.
ФК "Наполи" стал чемпионом Италии, победив "Кальяри" (2:0) в 38-м туре.