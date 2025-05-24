"Наполі" став чемпіоном Італії з футболу вдруге за три роки
Київ • УНН
ФК "Наполі" став чемпіоном Італії, перемігши "Кальярі" (2:0) у 38-му турі. Це четвертий титул клубу та друга перемога за останні три роки.
Футбольний клуб "Наполі" став чемпіоном Італії сезону 2024-2025 після перемоги в матчі 38-го туру змагання з "Кальярі" (2:0). Таким чином клуб став чемпіоном вдруге за три роки, пише УНН з посиланням на офіційний сайт "Наполі".
Деталі
Голами відзначилися півзахисник Скотт Мактоміней і нападник Ромелу Лукаку. Таким чином, підопічні Антоніо Конте виграли Серію А вдруге за три роки. Неаполітанський клуб став чемпіоном країни вчетверте (1986/1987, 1989/1990, 2022/2023 і 2024/2025).
Після 38 зіграних матчів "Наполі" набрав 82 очки. На другій сходинці фінішував міланський "Інтер" (81 очко). Замикає трійку лідерів із 74 очками "Аталанта".
Доповнення
У фінальному матчі Ліги Європи УЄФА "Тоттенгем" здолав "Манчестер Юнайтед" з рахунком 1:0. Завдяки перемозі "Тоттенгем" отримав можливість виступити в Лізі чемпіонів.
ФК "Барселона" став чемпіоном Ла Ліги, завоювавши свій 28-й титул після перемоги над "Еспаньйолом". Це сталося через 272 дні після початку сезону 2024/25.