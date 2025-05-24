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"Наполи" стал чемпионом Италии по футболу во второй раз за три года

Киев • УНН

 • 404 просмотра

ФК "Наполи" стал чемпионом Италии, победив "Кальяри" (2:0) в 38-м туре. Это четвертый титул клуба и вторая победа за последние три года.

"Наполи" стал чемпионом Италии по футболу во второй раз за три года
sscnapoli.it

Футбольный клуб "Наполи" стал чемпионом Италии сезона 2024-2025 после победы в матче 38-го тура соревнования с "Кальяри" (2:0). Таким образом, клуб стал чемпионом во второй раз за три года, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт "Наполи".

Детали

Голами отметились полузащитник Скотт Мактоминей и нападающий Ромелу Лукаку. Таким образом, подопечные Антонио Конте выиграли Серию А во второй раз за три года. Неаполитанский клуб стал чемпионом страны в четвертый раз (1986/1987, 1989/1990, 2022/2023 и 2024/2025).

После 38 сыгранных матчей "Наполи" набрал 82 очка. На второй строчке финишировал миланский "Интер" (81 очко). Замыкает тройку лидеров с 74 очками "Аталанта".

Дополнение

В финальном матче Лиги Европы УЕФА "Тоттенхэм" одолел "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Благодаря победе "Тоттенхэм" получил возможность выступить в Лиге чемпионов.

ФК "Барселона" стал чемпионом Ла Лиги, завоевав свой 28-й титул после победы над "Эспаньолом". Это произошло через 272 дня после начала сезона 2024/25.

Павел Зинченко

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