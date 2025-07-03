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В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество

Киев • УНН

 • 2890 просмотра

Футбольный клуб "Ливерпуль" подтвердил гибель своего вингера Диогу Жоты и его брата Андре Силвы в результате ДТП в Испании. Авария произошла из-за прокола шины Lamborghini, что привело к пожару.

В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество

Английский "Ливерпуль" подтвердил гибель в ДТП своего вингера Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление клуба.

Футбольный клуб "Ливерпуль" глубоко опечален трагической потерей Диогу Жоты. Клубу сообщили, что 28-летний футболист скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом Андре 

- говорится в заявлении клуба. 

В клубе подчеркнули, что пока не будут давать никаких комментариев и просят уважать частную жизнь семьи, друзей, партнеров по команде и сотрудников клуба Диогу и Андре, которые пытаются смириться с невероятной потерей.

Мы будем продолжать оказывать им нашу полную поддержку 

- добавили в клубе. 

Дополнение

Ранее УНН со ссылкой на СМИ сообщал, что известный португальский футболист, нападающий и полузащитник английского клуба "Ливерпуль" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП в Испании.

По данным СМИ, ДТП произошло в провинции Самора, на шоссе А-65. Футболист был в отпуске, ведь "Ливерпуль" не участвовал в Клубном чемпионате мира. Автомобиль, в котором также ехал младший брат португальца, 25-летний футболист "Пенафиеля" Андре Силва, съехал с дороги, что привело к пожару.

Это произошло примерно в 01:30 ночи по местному времени. По словам свидетелей, позвонивших по номеру 112, автомобиль был охвачен пламенем, которое также распространилось на растительность вокруг.

Как сообщает ВВС, причиной аварии стал прокол шины Lamborghini португальца, когда он обгонял другой автомобиль.

На место аварии были направлены дорожная полиция Гражданской гвардии, пожарная бригада провинциального совета Саморы и Центр координации чрезвычайных ситуаций по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. Были направлены подразделение неотложной медицинской помощи и медицинский персонал первичной медицинской помощи из медицинского центра Момбуэя, но они смогли лишь подтвердить смерть двух футболистов.

Звезда "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП в Испании03.07.25, 11:29 • 962 просмотра

Как реагирует футбольное сообщество

На смерть футболиста отреагировал премьер-министр Португалии Луис Монтенегро, написав в Х, что известие о смерти Диогу Жоты, спортсмена, который возвеличивал имя Португалии, и его брата является неожиданным и трагическим. 

Я выражаю семье свои глубочайшие соболезнования. Это печальный день для футбола, для национального и международного спорта 

- написал премьер. 

Также отреагировали и в Португальской федерации футбола: "Португальская федерация футбола и весь португальский футбол полностью опустошены смертью Диогу Жоты и Андре Силвы сегодня утром в Испании. Диогу Жота был не просто фантастическим игроком, сыгравшим почти 50 матчей за национальную сборную, он был необыкновенным человеком, которого уважали все его товарищи по команде и соперники, человеком с заразительной жизнерадостностью и ориентиром в собственном сообществе". 

Форвард "Аль-Наср" и партнер Жоты по сборной Португалии Криштиану Роналду написал в Instagram, что "это трудно осознать". 

Это не имеет смысла. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился. Твоей семье, жене и детям, я выражаю соболезнования и желаю им всех сил в мире. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем по вам скучать  

- написал Роналду.

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сделал репост публикации со страницы Английской Премьер-лиги в stories, лаконично подписав: "R.I.P".

В киевском "Динамо" подчеркнули, что это огромная трагедия и потеря для всего современного футбола.

ФК "Динамо" Киев с чувством глубокой скорби и печали встретил новость о гибели в автокатастрофе нападающего "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жоты. Это огромная трагедия и потеря для всего современного футбола. Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье футболиста, близким и всем, кто его знал. Пусть светлая память о нем живет в сердцах каждого, кто его ценил, уважал и восхищался его игрой 

- заявили в «Динамо». 

Все в Премьер-лиге шокированы и опустошены известием о трагической гибели Диогу Жоты и его брата Андре. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье Диогу, его друзьям, футбольному клубу "Ливерпуль" и всем их болельщикам в это скорбное время. Футбол потерял чемпиона, которого будет вечно не хватать. Мы будем продолжать поддерживать наших друзей и коллег в клубе 

- заявили в АПЛ. 

Справочно 

Диогу Жота родился 4 декабря 1996 года в Португалии. Является воспитанником португальского "Пасуш де Феррейра", откуда в 2016 году перешел в мадридский "Атлетико". В 2018 перешел в английский "Вулверхэмптон", а уже в 2020 году "Ливерпуль" приобрел вингера за 44 млн евро. 

За профессиональную карьеру Жота дважды выигрывал Кубок футбольной лиги Англии, Кубок и Суперкубок Англии, а также в этом сезоне стал с "Ливерпулем" чемпионом Англии. Всего за "Ливерпуль" Жота сыграл в 182 матчах, забил 65 голов и отдал 26 ассистов. 

За сборную Португалии, в которой провел 49 матчей и отметился 14 голами, становился дважды победителем Лиги наций, в том числе в этом сезоне. 

Португалия обыграла по пенальти Испанию в финале Лиги наций 09.06.25, 09:32 • 3138 просмотров

Отметим, что 22 июня этого года футболист женился на Руте Кардозу. У футболиста осталось трое детей. 

22.06.2025. Навсегда 

– написал тогда футболист под постом в Instagram.
Павел Башинский

Павел Башинский

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