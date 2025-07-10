Умер ведущий футболист и бывший тренер львовских "Карпат" Степан Юрчишин

10 июля на 68-м году жизни не стало одного из самых известных футболистов в истории львовского и украинского футбола Степана Юрчишина. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.

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Отмечается, что блестящий бомбардир, мудрый тренер, человек с принципами – он стал многолетним символом целой эпохи львовского футбола.

В 1979 году он установил вечный рекорд советского футбола – забил в составе "Карпат" невероятные 42 гола в 42 матчах в Первой лиге. В том же году, не выступая в элитном дивизионе, Юрчишин дебютировал в главной сборной СССР - напомнили в Украинской Ассоциации Футбола.

И подчеркнули, что футбольная семья Украины потеряла человека, который творил историю.

О времени и месте прощания со Степаном Юрчишиным обещают сообщить позже.

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