Умер ведущий футболист и бывший тренер львовских "Карпат" Степан Юрчишин
Киев • УНН
10 июля умер Степан Юрчишин, известный футболист и тренер, установивший рекорд в советском футболе, забив 42 гола в 42 матчах. Украинская футбольная семья потеряла человека, творившего историю.
10 июля на 68-м году жизни не стало одного из самых известных футболистов в истории львовского и украинского футбола Степана Юрчишина. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.
Детали
Отмечается, что блестящий бомбардир, мудрый тренер, человек с принципами – он стал многолетним символом целой эпохи львовского футбола.
В 1979 году он установил вечный рекорд советского футбола – забил в составе "Карпат" невероятные 42 гола в 42 матчах в Первой лиге. В том же году, не выступая в элитном дивизионе, Юрчишин дебютировал в главной сборной СССР
И подчеркнули, что футбольная семья Украины потеряла человека, который творил историю.
О времени и месте прощания со Степаном Юрчишиным обещают сообщить позже.
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