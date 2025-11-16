Помер ексфутболіст збірної України Андрій Полунін у віці 54 років

Про смерть колишнього футболіста збірної України Андрія Полуніна повідомили зі словами глибокого суму у Національній збірній ветеранів АВФУ, передає УНН.

Деталі

У дописі наголосили, що він був "видатним українським футболістом, чудовою людиною та добрим другом". Автори звернення висловили щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто знав Андрія Полуніна.

Добрі спогади про нього житимуть в кожному, хто любив футбол і цінував його талант. Вічна памʼять… - йдеться у дописі.

Додатково

Що відомо про Андрія Полуніна:- 54-річний ексфутболіст та функціонер.- Розпочав дорослу кар'єру у 1990 році у "Дніпрі", вихованцем якого є. Саме у клубі з Дніпра провів найбільшу кількість матчів у кар'єрі — 192 (28 голів й 31 асист).

Крім цього, виступав за "ЦСКА" Київ, "Кривбас", "Карпати", а також німецькі "Нюрнберг", "Санкт-Паулі" та "Ессен". На рівні Бундесліги провів 16 поєдинків.

Завершив кар'єру гравця у 2004 році, маючи у активі понад 300 матчів.

У ролі функціонера працював виконавчим директором в "Арсеналі" у 2012 році, а також "Нафтовику" з січня 2013-го по червень 2018-го. Також був скаутом "Дніпра-1" з вересня 2019 року по червень 2024-го.

Нагадаємо

10 липня помер Степан Юрчишин, відомий футболіст та тренер, який встановив рекорд у радянському футболі, забивши 42 голи у 42 матчах. Українська футбольна родина втратила людину, що творила історію.

Зірка "Ліверпуля" Діогу Жота загинув у ДТП в Іспанії