Киевское «Динамо» уступило последней команде УПЛ: дебют Костюка на посту и.о. главного тренера не удался

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Столичное "Динамо" в очередной раз проиграло матч в Чемпионате Украины по футболу. На этот раз сильнее киевлян оказались футболисты СК "Полтава", команды, которая идет в чемпионате на последнем месте. Это был первый матч и.о. главного тренера киевлян Игоря Костюка.

Киевское «Динамо» уступило последней команде УПЛ: дебют Костюка на посту и.о. главного тренера не удался

Киевское «Динамо» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Украины уступило аутсайдеру Украинской Премьер-лиги – СК «Полтава». Киевляне в дебютном матче Игоря Костюка на посту и.о. главного тренера проиграли со счетом – 2:1, передает УНН.

Детали

В понедельник, 1 декабря, «Динамо» провело матч 14-го тура чемпионата Украины. «Бело-синие» дома принимали новичка УПЛ нынешнего сезона – СК «Полтава», который пасет задних в чемпионате. Полтавчане до этого матча занимали последнее место с 6 очками. Единственную победу команда Павла Матвийчука одержала в августе против «Вереса» – 1:0.

Кроме того, это был первый официальный матч Игоря Костюка на посту исполняющего обязанности главного тренера основной команды «Динамо».

Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штаб28.11.25, 00:13 • 13001 просмотр

«Динамо» в первом тайме выглядело не то чтобы острее, а увереннее, что и неудивительно для статуса фаворита матча. Букмекеры давали коэффициент на «Динамо» – 1,4, в то время как на «Полтаву» – 42.

Первый опасный момент создали хозяева. В завершающей стадии перспективной атаки приняли участие Пихаленок и Буяльский, последний отличной передачей вывел на ударную позицию Волошина, но Назар низом пробил рядом со штангой. В целом, как и ожидалось, динамовцы взяли игру под свой контроль, но гости достаточно слаженно и организованно действовали в защите.

Основные события развивались преимущественно на чужой половине поля, полтавчанам не удавалось отодвинуть игру от своих владений. Но динамовцы не навязывали сопернику высокие скорости и темп.

Однако, уже в компенсированное к первому тайму время полтавчане смогли выйти вперед после контратаки, и воспользовавшись ошибками в защите киевлян, которые не смогли взять мяч под контроль, Марусич сделал прострел слева, а Одарюк сильным ударом низом из района угла вратарской площадки поразил дальний угол – 0:1.

Во втором тайме ситуация кардинально не изменилась. Игра не отличалась высокой интенсивностью, напряжением и не отличалась особой зрелищностью. Однако, именно гости смогли забить дважды во второй раз – после удара Галенкова мяч залетел в ворота, однако был отменен из-за удара, однако совсем скоро «Полтава» таки отличилась по правилам: после подачи мяч оказался у Мисюры, который ударом ногой примерно с центра штрафной площадки удвоил преимущество своей команды – 0:2.

Динамовцы смогли отыграть один мяч сразу после двойной замены и выхода на поле Редушко и Яцика. Редушко отметил свой дебют за первую динамовскую команду голевой передачей на Александра – после подачи в штрафную площадку Яцик головой направил мяч в сетку – 1:2.

В итоге финальный свисток зафиксировал вторую победу «Полтавы», которая с 9 очками остается на последнем месте чемпионата, а вот «киевляне» терпят четвертое подряд поражение в чемпионате и занимают 7 место в таблице с 20 очками.

«Мы подчеркивали, что нужно быстрее переходить в атаки. И не допускать те моменты, которые создавала команда-соперник. Хоть их было не очень много, но концентрация в защите должна была быть больше. Сегодня мы не готовы к такой борьбе. И, конечно, в атаке нам не хватило свежести. Я говорил игрокам, что нужно делать все быстрее. К сожалению, мы пропустили второй мяч. Сегодня мы выполнили много стандартов, но не создали из них моментов, чтобы забить гол. В конце концов отыграли один мяч, но не хватило времени на большее… Конечно, команда после игры находится в подавленном состоянии. Все переживают. Надеемся, мы сплотимся, создадим атмосферу, при которой ребята поднимут головы. У нас есть немного времени, чтобы в физическом плане подтянуться к следующей игре, поэтому будем делать все для того, чтобы провести ее лучше в этом плане», - сказал Игорь Костюк во время пресс-конференции после матча.

На 80-м году жизни скончался Владимир Мунтян – легенда украинского футбола01.12.25, 12:16 • 2296 просмотров

Павел Башинский

Спорт
Украина