Киевское "Динамо" уволило Шовковского и весь тренерский штаб

Киевское "Динамо" уволило Александра Шовковского с должности главного тренера. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление клуба.

Детали

Отмечается, что от исполнения обязанностей освобожден весь тренерский штаб команды.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, наставник "Динамо" U19 - говорится в заявлении.

Справка

Александр Шовковский занимал должность главного тренера ФК "Динамо" (Киев) с 11 декабря 2023 года. С клубом наставник провел 101 матч (из них 11 - в качестве и.о. главного тренера) и стал чемпионом Украины в сезоне 2024-2025.

Напомним

Накануне киевское "Динамо" уступило кипрской "Омонии" со счетом 2:0 в 4-м туре Лиги конференций. До этого столичный клуб потерпел три подряд поражения в украинской Премьер-лиге.

