Киевское "Динамо" уволило Шовковского и весь тренерский штаб

18:30 • 10161 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31 • 13096 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 22266 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 29193 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 19072 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 26811 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 20794 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13686 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17320 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46 • 12230 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
Эксклюзивы
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControl 27 ноября, 13:38
Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе 27 ноября, 14:52
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видео 27 ноября, 15:30
Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США 18:19
Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космос 18:40
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видео 27 ноября, 15:30
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 22258 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 29185 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 26807 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControl 27 ноября, 13:38
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Сирил Рамафоса
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
Запорожская область
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел" 27 ноября, 06:49
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе 25 ноября, 14:23
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ 25 ноября, 08:39
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года 24 ноября, 08:11
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката 24 ноября, 07:49
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Time (журнал)
Золото

Киевское "Динамо" уволило Шовковского и весь тренерский штаб

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Александра Шовковского уволили с должности главного тренера киевского "Динамо". Исполняющим обязанности назначен Игорь Костюк, наставник "Динамо" U19.

Киевское "Динамо" уволило Шовковского и весь тренерский штаб

Киевское "Динамо" уволило Александра Шовковского с должности главного тренера. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление клуба.

Детали

Отмечается, что от исполнения обязанностей освобожден весь тренерский штаб команды.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, наставник "Динамо" U19

- говорится в заявлении.

Справка

Александр Шовковский занимал должность главного тренера ФК "Динамо" (Киев) с 11 декабря 2023 года. С клубом наставник провел 101 матч (из них 11 - в качестве и.о. главного тренера) и стал чемпионом Украины в сезоне 2024-2025.

Напомним

Накануне киевское "Динамо" уступило кипрской "Омонии" со счетом 2:0 в 4-м туре Лиги конференций. До этого столичный клуб потерпел три подряд поражения в украинской Премьер-лиге.

"Успех дается смелым": Шовковский раскрыл причины победы "Динамо" над "Шахтером" в Кубке Украины30.10.25, 02:07 • 5737 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Украина