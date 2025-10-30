"Успех дается смелым": Шовковский раскрыл причины победы "Динамо" над "Шахтером" в Кубке Украины

$42.080.01
29 октября, 18:25 • 12178 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 23904 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 26180 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 61587 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 39262 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 60819 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 30634 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 83383 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 49237 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47939 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 17628 просмотра
Исторический полет: NASA успешно испытало тихий сверхзвуковой самолет X-59 над калифорнийской пустынейPhoto29 октября, 16:30 • 3084 просмотра
Украина в ООН проголосовала против прекращения американской блокады Кубы, помня, как кубинский президент желал успеха путину – СибигаPhoto29 октября, 17:21 • 3120 просмотра
24-летняя блогерша унижала ВСУ и жителей запада Украины, ей грозит до трех лет тюрьмыVideo19:28 • 6356 просмотра
DeepState: российские войска закрепляются в восточной и северной части Покровска19:52 • 3462 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 61587 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 60819 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 51993 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 83383 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 95777 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 17649 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 27061 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 53138 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 58152 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 39362 просмотра
"Успех дается смелым": Шовковский раскрыл причины победы "Динамо" над "Шахтером" в Кубке Украины

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу над донецким "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины. Он отметил, что в первом тайме команда слишком уважала соперника, а во втором тайме сыграла более решительно.

"Успех дается смелым": Шовковский раскрыл причины победы "Динамо" над "Шахтером" в Кубке Украины

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу своих подопечных над донецким "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины. Об этом сообщает пресс-служба клуба, информирует УНН.

Детали

По словам наставника, в первом тайме у команды "было очень много уважения к игрокам "Шахтера".

Мы не играли так агрессивно, как договаривались. Во втором тайме мы уже играли, не скажу, что более рискованно, но немного перестроили взаимодействия на поле при организации обороны, особенно когда соперник начинал атаки от ворот

- рассказал Шовковский.

Он отметил, что еще перед игрой "мы акцентировали внимание игроков на том, что успех дается смелым, для этого нужно быть решительным, быть первым на мяче, нужно быть уверенными в своих действиях, играть без лишних эмоций, потому что лишние эмоции иногда могут мешать".

В сегодняшней игре в первом они играли не в нашу пользу. Во втором тайме, когда мы уже пропустили, мы уже были более уверены в своих действиях и прекрасно понимали, что нужно делать

- сказал тренер.

Он добавил, что успех - неотъемлемая составляющая настойчивости, уверенности и смелости.

"Смелым улыбается успех, победа и фортуна. Но это все нужно заслужить своим желанием, работой и вкладом в действия команды. За второй тайм, безусловно – благодарность игрокам", - резюмировал Шовковский.

Напомним

Киевское "Динамо" минимально переиграло донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины. На гол Луки Мейреллиша, "бело-синие" ответили точными ударами Андрея Ярмоленко и Эдуардо Герреро.

Определились три участника 1/4 финала Кубка Украины по футболу28.10.25, 19:32 • 3344 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Спорт
ФК «Шахтёр» Донецк
ФК «Динамо» Киев