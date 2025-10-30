"Успех дается смелым": Шовковский раскрыл причины победы "Динамо" над "Шахтером" в Кубке Украины
Киев • УНН
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу над донецким "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины. Он отметил, что в первом тайме команда слишком уважала соперника, а во втором тайме сыграла более решительно.
Детали
По словам наставника, в первом тайме у команды "было очень много уважения к игрокам "Шахтера".
Мы не играли так агрессивно, как договаривались. Во втором тайме мы уже играли, не скажу, что более рискованно, но немного перестроили взаимодействия на поле при организации обороны, особенно когда соперник начинал атаки от ворот
Он отметил, что еще перед игрой "мы акцентировали внимание игроков на том, что успех дается смелым, для этого нужно быть решительным, быть первым на мяче, нужно быть уверенными в своих действиях, играть без лишних эмоций, потому что лишние эмоции иногда могут мешать".
В сегодняшней игре в первом они играли не в нашу пользу. Во втором тайме, когда мы уже пропустили, мы уже были более уверены в своих действиях и прекрасно понимали, что нужно делать
Он добавил, что успех - неотъемлемая составляющая настойчивости, уверенности и смелости.
"Смелым улыбается успех, победа и фортуна. Но это все нужно заслужить своим желанием, работой и вкладом в действия команды. За второй тайм, безусловно – благодарность игрокам", - резюмировал Шовковский.
Напомним
Киевское "Динамо" минимально переиграло донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины. На гол Луки Мейреллиша, "бело-синие" ответили точными ударами Андрея Ярмоленко и Эдуардо Герреро.
