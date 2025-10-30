"Успіх дається сміливим": Шовковський розкрив причини перемоги "Динамо" над "Шахтарем" в Кубку України
Київ • УНН
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував перемогу своїх підопічних над донецьким "Шахтарем" в 1/8 фіналу Кубка України. Про це повідомляє пресслужба клубу, інформує УНН.
Деталі
За словами наставника, в першому таймі у команди "було дуже багато поваги до гравців "Шахтаря".
Ми не грали так агресивно, як домовлялися. У другому таймі ми вже грали, не скажу, що більш ризиковано, але трохи перебудували взаємодії на полі при організації оборони, особливо коли суперник починав атаки від воріт
Він зазначив, що ще перед грою "ми акцентували увагу гравців на тому, що успіх дається сміливим, для цього треба бути рішучим, бути першим на мʼячі, треба бути впевненими у своїх діях, грати без зайвих емоцій, тому що зайві емоції іноді можуть заважати".
У сьогоднішній грі у першому вони грали не на нашу користь. У другому таймі, коли ми вже пропустили, ми вже були більш впевнені у своїх діях і чудово розуміли, що треба робити
Він додав, що успіх - невід’ємна складова наполегливості, впевненості та сміливості.
"Сміливим посміхається успіх, перемога і фортуна. Але це все треба заслужити своїми бажанням, роботою і внеском у дії команди. За другий тайм, безумовно – подяка гравцям", - резюмував Шовковський.
Нагадаємо
Київське "Динамо" мінімально переграло донецький "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубку України. На гол Луки Мейрелліша, "біло-сині" відповіли влучними ударами Андрія Ярмоленка та Едуардо Герреро.
