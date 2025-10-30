$42.080.01
29 жовтня, 18:25
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50
Історичний політ: NASA успішно випробувала тихий надзвуковий літак X-59 над каліфорнійською пустелеюPhoto29 жовтня, 16:30
Україна в ООН проголосувала проти припинення американської блокади Куби, пам'ятаючи, як кубинський президент бажав успіху путіну – СибігаPhoto29 жовтня, 17:21
24-річна блогерка принижувала ЗСУ та мешканців заходу України, їй загрожує до трьох років ув'язненняVideo19:28
DeepState: російські війська закріплюються у східній і північній частині Покровська19:52
"Успіх дається сміливим": Шовковський розкрив причини перемоги "Динамо" над "Шахтарем" в Кубку України

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував перемогу над донецьким "Шахтарем" в 1/8 фіналу Кубка України. Він зазначив, що в першому таймі команда надто поважала суперника, а в другому таймі зіграла більш рішуче.

"Успіх дається сміливим": Шовковський розкрив причини перемоги "Динамо" над "Шахтарем" в Кубку України

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував перемогу своїх підопічних над донецьким "Шахтарем" в 1/8 фіналу Кубка України. Про це повідомляє пресслужба клубу, інформує УНН.

Деталі

За словами наставника, в першому таймі у команди "було дуже багато поваги до гравців "Шахтаря".

Ми не грали так агресивно, як домовлялися. У другому таймі ми вже грали, не скажу, що більш ризиковано, але трохи перебудували взаємодії на полі при організації оборони, особливо коли суперник починав атаки від воріт

- розповів Шовковський.

Він зазначив, що ще перед грою "ми акцентували увагу гравців на тому, що успіх дається сміливим, для цього треба бути рішучим, бути першим на мʼячі, треба бути впевненими у своїх діях, грати без зайвих емоцій, тому що зайві емоції іноді можуть заважати".

У сьогоднішній грі у першому вони грали не на нашу користь. У другому таймі, коли ми вже пропустили, ми вже були більш впевнені у своїх діях і чудово розуміли, що треба робити

- сказав тренер.

Він додав, що успіх - невід’ємна складова наполегливості, впевненості та сміливості.

"Сміливим посміхається успіх, перемога і фортуна. Але це все треба заслужити своїми бажанням, роботою і внеском у дії команди. За другий тайм, безумовно – подяка гравцям", - резюмував Шовковський.

Нагадаємо

Київське "Динамо" мінімально переграло донецький "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубку України. На гол Луки Мейрелліша, "біло-сині" відповіли влучними ударами Андрія Ярмоленка та Едуардо Герреро.

Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу28.10.25, 19:32 • 3350 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Шахтар (Донецьк)
ФК «Динамо» Київ