Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу

$42.070.07
48.970.21
ukenru
16:50 • 21114 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 18029 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 24473 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 45898 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 30549 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 24754 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 20784 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16592 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 49763 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31645 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
79%
743мм
Популярнi новини
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 40578 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo28 жовтня, 10:32 • 20340 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 28909 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 12457 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 14965 перегляди
Публікації
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні16:50 • 21087 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 29386 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 41049 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 45873 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 49751 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Блогери
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нідерланди
Білорусь
Польща
Реклама
УНН Lite
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto18:29 • 676 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto17:10 • 7894 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 15333 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 12810 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 40819 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Brent
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу

Київ • УНН

 • 808 перегляди

28 жовтня "Чернігів", "Буковина" та "Локомотив" стали першими учасниками 1/4 фіналу Кубка України з футболу. "Чернігів" переміг "Лісне" по пенальті, "Буковина" обіграла "Ниву" з рахунком 2:1, а "Локомотив" здолав "Ниву" 1:0.

Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу

Сьогодні, 28 жовтня, визначилися перші три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу. До чвертьфіналу вдалося пробитися "Чернігову", "Буковині" та "Локомотиву", передає УНН.

Деталі

"Чернігів" - "Лісне"

У першому матчі ігрового дня зійшлися першоліговий "Чернігів" приймав друголіговий ФК "Лісне".

Відкрити рахунок в матчі вдалося лише на 77-й хвилині: після подачі з кутового м’яч влучив у руку захиснику "Лісного", і арбітр призначив пенальті, який вдало реалізував Анатолій Романченко.

На останніх секундах матчу, "Лісне" вдалося зрівняти рахунок також з пенальті: захисник "Чернігова" грубо сфолив на Назарі Волошину, а 11-ти метровий влучно реалізував Сергій Рибалка.

Поєдинок перейшов у серію післяматчевих пенальті, де влучнішими виявилися гравці "Чернігова", які й крокують далі: 1:1 - в основний час, 4:3 - в серії пенальті.

"Буковина" - "Нива"

У другому матчі зустрічалися чернівецька "Буковина" та тернопільська "Нива".

"Буковина" змогла вийти вперед перед завершенням першої половини: після серії ударів у штрафному "Ниви", м’яч відлетів до Євгена Підлепенеця, який з метрів 11 пробив точно повз голкіпера - 1:0.

Вже під завісу тайму "Буковина" подвоїла перевагу: триходівку точним ударом у дальній кут завершив Петро Стасюк.

"Ниві" вдалося скоротити відставання на другій доданій хвилині до завершення другого тайму, проте цього виявилося недостатньо: Іван Паламарчук вдало прострілив вздовж воротарського, де ударом в дотик Андрій Бей забив гол для своєї команди.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "Буковини" - 2:1.

"Локомотив" - "Нива"

У заключному матчі першого ігрового дня, київський "Локомотив" приймав вінницьку "Ниву".

Єдиний гол в матчі забили кияни зі штрафного: на 91-й хвилині футболісти "Локомотива" заробили небезпечний штрафний, який красиво реалізував Вадим Коновалов, пробивши точно над стінкою - 1:0.

Зазначимо, що "Локомотив" з 78-ї хвилини грав у меншості: другу жовту отримав Олексій Сахненко.

Доповнення

Завтра, 29 жовтня, пройде ще три матчі, в яких "Вікторія" прийматиме "Інгулець", "ЛНЗ" зіграє проти "Руху", а також на вболівальників чекатиме "українське класичне" - "Динамо" проти "Шахтаря".

Заключні матчі пройдуть у четвер, 30 жовтня, де "Агротех" зіграє проти "Фенікс-Маріуполь", а "Металіст 1925" проти "Агробізнеса".

Читайте також: УАФ дозволила гостьовим вболівальникам відвідувати матчі: встановлено нові правила

Павло Башинський

Спорт
ФК «Металіст 1925»
Україна