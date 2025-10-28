Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу
Київ • УНН
28 жовтня "Чернігів", "Буковина" та "Локомотив" стали першими учасниками 1/4 фіналу Кубка України з футболу. "Чернігів" переміг "Лісне" по пенальті, "Буковина" обіграла "Ниву" з рахунком 2:1, а "Локомотив" здолав "Ниву" 1:0.
Деталі
"Чернігів" - "Лісне"
У першому матчі ігрового дня зійшлися першоліговий "Чернігів" приймав друголіговий ФК "Лісне".
Відкрити рахунок в матчі вдалося лише на 77-й хвилині: після подачі з кутового м’яч влучив у руку захиснику "Лісного", і арбітр призначив пенальті, який вдало реалізував Анатолій Романченко.
На останніх секундах матчу, "Лісне" вдалося зрівняти рахунок також з пенальті: захисник "Чернігова" грубо сфолив на Назарі Волошину, а 11-ти метровий влучно реалізував Сергій Рибалка.
Поєдинок перейшов у серію післяматчевих пенальті, де влучнішими виявилися гравці "Чернігова", які й крокують далі: 1:1 - в основний час, 4:3 - в серії пенальті.
"Буковина" - "Нива"
У другому матчі зустрічалися чернівецька "Буковина" та тернопільська "Нива".
"Буковина" змогла вийти вперед перед завершенням першої половини: після серії ударів у штрафному "Ниви", м’яч відлетів до Євгена Підлепенеця, який з метрів 11 пробив точно повз голкіпера - 1:0.
Вже під завісу тайму "Буковина" подвоїла перевагу: триходівку точним ударом у дальній кут завершив Петро Стасюк.
"Ниві" вдалося скоротити відставання на другій доданій хвилині до завершення другого тайму, проте цього виявилося недостатньо: Іван Паламарчук вдало прострілив вздовж воротарського, де ударом в дотик Андрій Бей забив гол для своєї команди.
Фінальний свисток зафіксував перемогу "Буковини" - 2:1.
"Локомотив" - "Нива"
У заключному матчі першого ігрового дня, київський "Локомотив" приймав вінницьку "Ниву".
Єдиний гол в матчі забили кияни зі штрафного: на 91-й хвилині футболісти "Локомотива" заробили небезпечний штрафний, який красиво реалізував Вадим Коновалов, пробивши точно над стінкою - 1:0.
Зазначимо, що "Локомотив" з 78-ї хвилини грав у меншості: другу жовту отримав Олексій Сахненко.
Доповнення
Завтра, 29 жовтня, пройде ще три матчі, в яких "Вікторія" прийматиме "Інгулець", "ЛНЗ" зіграє проти "Руху", а також на вболівальників чекатиме "українське класичне" - "Динамо" проти "Шахтаря".
Заключні матчі пройдуть у четвер, 30 жовтня, де "Агротех" зіграє проти "Фенікс-Маріуполь", а "Металіст 1925" проти "Агробізнеса".
