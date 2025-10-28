$42.070.07
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
14:36 • 15605 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 22385 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 42368 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 29058 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 24336 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 20504 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16505 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 47665 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31588 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
Определились три участника 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Киев • УНН

 • 570 просмотра

28 октября "Чернигов", "Буковина" и "Локомотив" стали первыми участниками 1/4 финала Кубка Украины по футболу. "Чернигов" победил "Лесное" по пенальти, "Буковина" обыграла "Ниву" со счетом 2:1, а "Локомотив" одолел "Ниву" 1:0.

Определились три участника 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Сегодня, 28 октября, определились первые три участника 1/4 финала Кубка Украины по футболу. В четвертьфинал удалось пробиться "Чернигову", "Буковине" и "Локомотиву", передает УНН.

Детали

"Чернигов" - "Лесное"

В первом матче игрового дня сошлись перволиговый "Чернигов" и второлиговый ФК "Лесное".

Открыть счет в матче удалось лишь на 77-й минуте: после подачи с углового мяч попал в руку защитнику "Лесного", и арбитр назначил пенальти, который удачно реализовал Анатолий Романченко.

На последних секундах матча, "Лесному" удалось сравнять счет также с пенальти: защитник "Чернигова" грубо сфолил на Назаре Волошине, а 11-ти метровый точно реализовал Сергей Рыбалка.

Поединок перешел в серию послематчевых пенальти, где точнее оказались игроки "Чернигова", которые и шагают дальше: 1:1 - в основное время, 4:3 - в серии пенальти.

"Буковина" - "Нива"

Во втором матче встречались черновицкая "Буковина" и тернопольская "Нива".

"Буковина" смогла выйти вперед перед завершением первой половины: после серии ударов в штрафной "Нивы", мяч отлетел к Евгению Подлепенцу, который с метров 11 пробил точно мимо голкипера - 1:0.

Уже под занавес тайма "Буковина" удвоила преимущество: трехходовку точным ударом в дальний угол завершил Петр Стасюк.

"Ниве" удалось сократить отставание на второй добавленной минуте до завершения второго тайма, однако этого оказалось недостаточно: Иван Паламарчук удачно прострелил вдоль вратарской, где ударом в касание Андрей Бей забил гол для своей команды.

Финальный свисток зафиксировал победу "Буковины" - 2:1.

"Локомотив" - "Нива"

В заключительном матче первого игрового дня, киевский "Локомотив" принимал винницкую "Ниву".

Единственный гол в матче забили киевляне со штрафного: на 91-й минуте футболисты "Локомотива" заработали опасный штрафной, который красиво реализовал Вадим Коновалов, пробив точно над стенкой - 1:0.

Отметим, что "Локомотив" с 78-й минуты играл в меньшинстве: вторую желтую получил Алексей Сахненко.

Дополнение

Завтра, 29 октября, пройдет еще три матча, в которых "Виктория" будет принимать "Ингулец", "ЛНЗ" сыграет против "Руха", а также болельщиков будет ждать "украинское классическое" - "Динамо" против "Шахтера".

Заключительные матчи пройдут в четверг, 30 октября, где "Агротех" сыграет против "Феникс-Мариуполь", а "Металлист 1925" против "Агробизнеса".

Читайте также: УАФ разрешила гостевым болельщикам посещать матчи: установлены новые правила

Павел Башинский

Спорт
ФК «Металлист 1925»
Украина