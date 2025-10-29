Перше у сезоні українське "класичне" завершилося на користь “Динамо”: кияни вибили “Шахтар” з Кубку України
Київ • УНН
В Україні відбулися кілька матчів у рамках розіграшу Кубка країни з футболу, "Динамо" перемогло "Шахтар".
Київське "Динамо" мінімально переграло донецький "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубку України. На гол Луки Мейрелліша, "біло-сині" відповіли голами Андрія Ярмоленка та Едуардо Герреро, передає УНН.
Деталі
Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського розпочався з хвилини мовчання на честь вшанування загиблих воїнів у війні росії проти України, а перший символічний удар у матчі виконав Мирослав Рубцов - син Олексій Рубцов на позивний "Солдат" - старший лейтенант, який загинув 18 вересня 2022 року на Донеччині у селі Зайцеве, Бахмутського району.
Початок гри, як і весь перший тайм, пройшов під аккомпанемент "Шахтаря". "Гірники" створили перший небезпечний момент вже на 10-й хвилині: Невертон здійснив забігання правим флангом, виконав навіс на лінію воротарського майданчика, куди набіг Марлон Гомес та пробив головою фактично впритул, влучивши у Руслана Нещерета.
За кілька хвилин після провалу на лівому фланзі оборони Юхим Конопля вже увірвався до штрафного майданчика та пробивав у ближній кут – цього разу Нещерет парирував перед собою, на підбиранні першим був Марлон Гомес, але з центру карної зони пробив над воротами.
Перший тайм завершився повною перевагою "Шахтаря" - 9 ударів (4 у площину) проти 1 у "Динамо" (жодного у площину).
У другому таймі перевага "гірників" вилилася у забитий гол на початку другої половини гри: на 48-й хвилині Невертон змістився з правого флангу та потужно пробив по воротах з-за меж штрафного майданчика – м’яч летів повз ворота, але на шляху його польоту опинилася голова Луки Мейрелліша, якому вдалося переправити сферу до сітки - 1:0.
Після пропущеного голу, гра повністю змінилася, і "Динамо" вже виглядало гостріше. Спочатку Володимир Бражко мав нагоду зрівняти, а потім Шола Огундана небезпечно пробивав у дальній кут.
Зрештою "Динамо" зрівняло на 72-й хвилині: Кабаєв перехопив м’яч на чужій половині поля, пробіг правим флангом до штрафного майданчика, тонким пасом знайшов Ярмоленка, який підробив та ударом із " правої ноги поцілив у дальній кут повз воротаря – 1:1.
На 79-й хвилині після чергової подачі з кутового Бражко пробивав головою з меж воротарського майданчика, Різник парирував на лінії, але першим на підбиранні зорієнтувався Герреро, який вийшов кількома хвилинами раніше на заміну, та потужним ударом відправив таки м’яча до воріт – 2:1.
Фінальний свисток зафіксував перемогу "Динамо" - 2:1, а тому "Шахтар" вилітає з Кубка і вже не зможе захистити титул.
Доповнення
Сьогодні також були зіграні ще два матчі 1/8 фіналу Кубку, в яких "Інгулець" завдяки голу Андрія Меленчука переміг "Вікторію" (1:0), а "ЛНЗ" з голом Проспера Обаха переміг "Рух" - 1:0.
Заключні матчі Кубку пройдуть у четвер, 30 жовтня, де "Агротех" зіграє проти "Фенікс-Маріуполь", а "Металіст 1925" проти "Агробізнеса".
