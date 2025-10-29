$42.080.01
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 12853 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 18536 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 49343 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 33683 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 54411 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 29373 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 78758 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48817 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47625 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
публикации
Эксклюзивы
Первое в сезоне украинское "классическое" завершилось в пользу "Динамо": киевляне выбили "Шахтер" из Кубка Украины

Киев • УНН

 • 784 просмотра

В Украине состоялось несколько матчей в рамках розыгрыша Кубка страны по футболу, "Динамо" победило "Шахтер".

Первое в сезоне украинское "классическое" завершилось в пользу "Динамо": киевляне выбили "Шахтер" из Кубка Украины

Киевское «Динамо» минимально обыграло донецкий «Шахтер» в 1/8 финала Кубка Украины. На гол Луки Мейреллиша «бело-синие» ответили голами Андрея Ярмоленко и Эдуардо Герреро, передает УНН.

Подробности

Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского начался с минуты молчания в честь погибших воинов в войне России против Украины, а первый символический удар в матче выполнил Мирослав Рубцов - сын Алексея Рубцова по позывному «Солдат» - старший лейтенант, погибший 18 сентября 2022 года в Донецкой области в селе Зайцево, Бахмутского района.

Начало игры, как и весь первый тайм, прошло под аккомпанемент «Шахтера». «Горняки» создали первый опасный момент уже на 10-й минуте: Невертон совершил забегание по правому флангу, выполнил навес на линию вратарской площадки, куда набежал Марлон Гомес и пробил головой фактически в упор, попав в Руслана Нещерета.

Через несколько минут после провала на левом фланге обороны Ефим Конопля уже ворвался в штрафную площадку и пробивал в ближний угол – на этот раз Нещерет парировал перед собой, на подборе первым был Марлон Гомес, но из центра штрафной зоны пробил над воротами.

Первый тайм завершился полным преимуществом «Шахтера» - 9 ударов (4 в створ) против 1 у «Динамо» (ни одного в створ).

Во втором тайме преимущество «горняков» вылилось в забитый гол в начале второй половины игры: на 48-й минуте Невертон сместился с правого фланга и мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной площадки – мяч летел мимо ворот, но на пути его полета оказалась голова Луки Мейреллиша, которому удалось переправить сферу в сетку - 1:0.

После пропущенного гола игра полностью изменилась, и «Динамо» уже выглядело острее. Сначала Владимир Бражко имел возможность сравнять, а затем Шола Огундана опасно пробивал в дальний угол.

В итоге «Динамо» сравняло на 72-й минуте: Кабаев перехватил мяч на чужой половине поля, пробежал по правому флангу до штрафной площадки, тонким пасом нашел Ярмоленко, который подработал и ударом с правой ноги попал в дальний угол мимо вратаря – 1:1.

На 79-й минуте после очередной подачи с углового Бражко пробивал головой из пределов вратарской площадки, Ризнык парировал на линии, но первым на подборе сориентировался Герреро, вышедший несколькими минутами ранее на замену, и мощным ударом отправил мяч в ворота – 2:1.

Финальный свисток зафиксировал победу «Динамо» - 2:1, а потому «Шахтер» вылетает из Кубка и уже не сможет защитить титул.

Дополнение

Сегодня также были сыграны еще два матча 1/8 финала Кубка, в которых «Ингулец» благодаря голу Андрея Меленчука победил «Викторию» (1:0), а «ЛНЗ» с голом Проспера Обаха победил «Рух» - 1:0.

Заключительные матчи Кубка пройдут в четверг, 30 октября, где «Агротех» сыграет против «Феникс-Мариуполь», а «Металлист 1925» против «Агробизнеса».

Павел Башинский

