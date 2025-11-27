“Динамо” поступилося кіпрській “Омонії” у Лізі конференцій
Київ • УНН
Київське "Динамо" поступилося "Омонії" з рахунком 2:0 у 4-му турі Ліги конференцій. Після матчу "Динамо" опустилося на 27 місце, а "Омонія" посіла 5 місце.
Київське "Динамо" на стадіоні "ГСП" в Нікосії поступилося місцевій "Омонії" (2:0) в рамках 4 туру Ліги конференцій, передає УНН.
Деталі
Не дивлячись на те, що саме кияни в першому таймі виглядали гостріше, хоч і до ударів влучних ударів не доходило, саме "Омонії" вдалося відкрити рахунок: на 31-й хвилині Денис Попов у власному штрафному потягнув за спину Андреу, і арбітр призначив пенальті. Руслан Нещерет, хоч і вгадав кут, проте виручити свою команду не зміг - 1:0 на користь "Омонії". 11-метровий реалізував Семеду.
Другий тайм був кардинально відмінний від першого, і "Омонії" вдалося подвоїти перевагу: на 59-й хвилині Неофіту відправив м’яч у порожні ворота Нещерета, влучивши перед цим у поперечку - 2:0.
У заключні 30 хвилин не можна було когось виділити із команд. "Динамо" намагалося атакувати, проте неточні та не зрозумілі паси так і не дозволили створити бодай один гострий момент, а кіпріоти зробили ставку на контратаки. Зрештою поєдинок завершився перемогою "Омонії" - 2:0.
Київське "Динамо" з трьома очками опускається на 27 місце, а "Омонія", яка має у своєму активі 5 очок, займає 5 місце.
Зазначимо, що не обійшлося і без провокацій з боку кіпрських вболівальників.
Спочатку вони пронесли на стадіон прапор росії, який вивісили на трибуні за воротами, де грало "Динамо" у першому таймі, а згодом замінили його на прапор срср. Окрім того, камери зафіксували вболівальника із футболкою "Z".
Нагадаємо
Після дев’ятої поразки у 12 матчах півзахисник "Ліверпуля" Кертіс Джонс різко висловився про гру команди, тоді як головний тренер Арне Слот запевняє, що зберігає підтримку керівництва попри критичну серію результатів.