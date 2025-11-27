“Динамо” поступилося кіпрській “Омонії” у Лізі конференцій

$42.300.10
48.950.00
ukenru
18:30 • 5496 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31 • 8182 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
15:25 • 17822 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 25020 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 16972 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 24512 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 19230 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 13305 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 16989 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
27 листопада, 11:46 • 11993 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.1м/с
83%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto27 листопада, 11:52 • 24028 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 17623 перегляди
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі14:52 • 10109 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 14799 перегляди
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США18:19 • 5888 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 14943 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25 • 17797 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 24995 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 24500 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 17767 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Женева
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 26998 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 48115 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 81611 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 97187 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 96661 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Boeing Starliner
Соціальна мережа
Time (журнал)

“Динамо” поступилося кіпрській “Омонії” у Лізі конференцій

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Київське "Динамо" поступилося "Омонії" з рахунком 2:0 у 4-му турі Ліги конференцій. Після матчу "Динамо" опустилося на 27 місце, а "Омонія" посіла 5 місце.

“Динамо” поступилося кіпрській “Омонії” у Лізі конференцій

Київське "Динамо" на стадіоні "ГСП" в Нікосії поступилося місцевій "Омонії" (2:0) в рамках 4 туру Ліги конференцій, передає УНН.

Деталі

Не дивлячись на те, що саме кияни в першому таймі виглядали гостріше, хоч і до ударів влучних ударів не доходило, саме "Омонії" вдалося відкрити рахунок: на 31-й хвилині Денис Попов у власному штрафному потягнув за спину Андреу, і арбітр призначив пенальті. Руслан Нещерет, хоч і вгадав кут, проте виручити свою команду не зміг - 1:0 на користь "Омонії". 11-метровий реалізував Семеду.

Другий тайм був кардинально відмінний від першого, і "Омонії" вдалося подвоїти перевагу: на 59-й хвилині Неофіту відправив м’яч у порожні ворота Нещерета, влучивши перед цим у поперечку - 2:0.

У заключні 30 хвилин не можна було когось виділити із команд. "Динамо" намагалося атакувати, проте неточні та не зрозумілі паси так і не дозволили створити бодай один гострий момент, а кіпріоти зробили ставку на контратаки. Зрештою поєдинок завершився перемогою "Омонії" - 2:0.

Київське "Динамо" з трьома очками опускається на 27 місце, а "Омонія", яка має у своєму активі 5 очок, займає 5 місце.

Зазначимо, що не обійшлося і без провокацій з боку кіпрських вболівальників.

Спочатку вони пронесли на стадіон прапор росії, який вивісили на трибуні за воротами, де грало "Динамо" у першому таймі, а згодом замінили його на прапор срср. Окрім того, камери зафіксували вболівальника із футболкою "Z".

Нагадаємо

Після дев’ятої поразки у 12 матчах півзахисник "Ліверпуля" Кертіс Джонс різко висловився про гру команди, тоді як головний тренер Арне Слот запевняє, що зберігає підтримку керівництва попри критичну серію результатів.

Павло Башинський

Спорт
російська пропаганда
Війна в Україні