Вперше за 72 роки "Ліверпуль" програв три матчі з розгромом: Джонс назвав це "неприйнятним"

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Півзахисник "Ліверпуля" Кертіс Джонс розкритикував гру команди після поразки 1:4 від ПСВ, тоді як тренер Арне Слот запевняє у підтримці керівництва. Це третя поспіль поразка з різницею в три м'ячі, що сталося вперше за 72 роки для клубу.

Вперше за 72 роки "Ліверпуль" програв три матчі з розгромом: Джонс назвав це "неприйнятним"
Фото: pixabay

Після дев’ятої поразки у 12 матчах півзахисник "Ліверпуля" Кертіс Джонс різко висловився про гру команди, тоді як головний тренер Арне Слот запевняє, що зберігає підтримку керівництва попри критичну серію результатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еspn.

Деталі

Поразка 1:4 від ПСВ у Лізі чемпіонів стала для "Ліверпуля" черговим ударом. Це третя поспіль поразка з різницею в три або більше м’ячі - таке трапилося з клубом уперше за 72 роки. Раніше команда поступилася "Ноттінгем Форест" і "Манчестер Сіті".

Кертіс Джонс визнав, що не може пояснити спад: "У мене немає відповідей. Чесно кажучи, у мене їх немає. Це просто неприйнятно".

За його словами, команда переживає глибоку кризу: "Я перестав гніватися всередині. Я зараз на тому етапі, коли просто не можу висловити свою думку".

Гравці залишали поле без коментарів, навіть капітан Вірджіл ван Дейк уникнув журналістів після невдалого матчу, де припустився помилки, що призвела до пенальті. Єдиний гол за "Ліверпуль" забив Домінік Собослаї, але у другому таймі команда пропустила м’яч ще тричі.

Попри критику та невдоволення вболівальників, головний тренер Арне Слот заявив, що почувається впевнено.

Я почуваюся в безпеці, зі мною все гаразд. Я маю велику підтримку зверху

- сказав він після матчу.

Наступні поєдинки проти "Вест Гема" та "Сандерленда" можуть стати ключовими. Слот визнав, що команді потрібно негайно виправляти ситуацію: "Мене влаштовує моя позиція. Це не перший раз, коли я опиняюся у скрутному становищі, але вже час все змінити".

Він також захистив своїх футболістів: "Я не думаю, що зараз час наголошувати на індивідуальних помилках".

Нагадаємо

Футбольний клуб "Ліверпуль" підтвердив загибель свого вінгера Діогу Жоти та його брата Андре Сілви внаслідок ДТП в Іспанії. Аварія сталася через прокол шини Lamborghini, що призвело до пожежі.

Алла Кіосак

СпортНовини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Іспанія