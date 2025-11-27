Впервые за 72 года "Ливерпуль" проиграл три матча с разгромным счетом: Джонс назвал это "неприемлемым"

$42.300.10
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с Россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 6782 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 6646 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 30104 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 31145 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 63765 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 32612 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31052 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 21455 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 13204 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto26 ноября, 13:53
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49
Впервые за 72 года "Ливерпуль" проиграл три матча с разгромным счетом: Джонс назвал это "неприемлемым"

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс раскритиковал игру команды после поражения 1:4 от ПСВ, тогда как тренер Арне Слот уверяет в поддержке руководства. Это третье подряд поражение с разницей в три мяча, что произошло впервые за 72 года для клуба.

Впервые за 72 года "Ливерпуль" проиграл три матча с разгромным счетом: Джонс назвал это "неприемлемым"
Фото: pixabay

После девятого поражения в 12 матчах полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс резко высказался об игре команды, тогда как главный тренер Арне Слот уверяет, что сохраняет поддержку руководства, несмотря на критическую серию результатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еspn.

Детали

Поражение 1:4 от ПСВ в Лиге чемпионов стало для "Ливерпуля" очередным ударом. Это третье подряд поражение с разницей в три или более мяча – такое случилось с клубом впервые за 72 года. Ранее команда уступила "Ноттингем Форест" и "Манчестер Сити".

Кертис Джонс признал, что не может объяснить спад: "У меня нет ответов. Честно говоря, у меня их нет. Это просто неприемлемо".

По его словам, команда переживает глубокий кризис: "Я перестал гневаться внутри. Я сейчас на том этапе, когда просто не могу высказать свое мнение".

Игроки покидали поле без комментариев, даже капитан Вирджил ван Дейк избежал журналистов после неудачного матча, где допустил ошибку, приведшую к пенальти. Единственный гол за "Ливерпуль" забил Доминик Собослаи, но во втором тайме команда пропустила мяч еще трижды.

Несмотря на критику и недовольство болельщиков, главный тренер Арне Слот заявил, что чувствует себя уверенно.

Я чувствую себя в безопасности, со мной все в порядке. У меня большая поддержка сверху

- сказал он после матча.

Следующие поединки против "Вест Хэма" и "Сандерленда" могут стать ключевыми. Слот признал, что команде нужно немедленно исправлять ситуацию: "Меня устраивает моя позиция. Это не первый раз, когда я оказываюсь в затруднительном положении, но уже пора все изменить".

Он также защитил своих футболистов: "Я не думаю, что сейчас время акцентировать внимание на индивидуальных ошибках".

Напомним

Футбольный клуб "Ливерпуль" подтвердил гибель своего вингера Диогу Жоты и его брата Андре Силвы в результате ДТП в Испании. Авария произошла из-за прокола шины Lamborghini, что привело к пожару.

Алла Киосак

