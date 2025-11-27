Впервые за 72 года "Ливерпуль" проиграл три матча с разгромным счетом: Джонс назвал это "неприемлемым"

Фото: pixabay

После девятого поражения в 12 матчах полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс резко высказался об игре команды, тогда как главный тренер Арне Слот уверяет, что сохраняет поддержку руководства, несмотря на критическую серию результатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еspn.

Детали

Поражение 1:4 от ПСВ в Лиге чемпионов стало для "Ливерпуля" очередным ударом. Это третье подряд поражение с разницей в три или более мяча – такое случилось с клубом впервые за 72 года. Ранее команда уступила "Ноттингем Форест" и "Манчестер Сити".

Кертис Джонс признал, что не может объяснить спад: "У меня нет ответов. Честно говоря, у меня их нет. Это просто неприемлемо".

По его словам, команда переживает глубокий кризис: "Я перестал гневаться внутри. Я сейчас на том этапе, когда просто не могу высказать свое мнение".

Игроки покидали поле без комментариев, даже капитан Вирджил ван Дейк избежал журналистов после неудачного матча, где допустил ошибку, приведшую к пенальти. Единственный гол за "Ливерпуль" забил Доминик Собослаи, но во втором тайме команда пропустила мяч еще трижды.

Несмотря на критику и недовольство болельщиков, главный тренер Арне Слот заявил, что чувствует себя уверенно.

Я чувствую себя в безопасности, со мной все в порядке. У меня большая поддержка сверху - сказал он после матча.

Следующие поединки против "Вест Хэма" и "Сандерленда" могут стать ключевыми. Слот признал, что команде нужно немедленно исправлять ситуацию: "Меня устраивает моя позиция. Это не первый раз, когда я оказываюсь в затруднительном положении, но уже пора все изменить".

Он также защитил своих футболистов: "Я не думаю, что сейчас время акцентировать внимание на индивидуальных ошибках".

Напомним

Футбольный клуб "Ливерпуль" подтвердил гибель своего вингера Диогу Жоты и его брата Андре Силвы в результате ДТП в Испании. Авария произошла из-за прокола шины Lamborghini, что привело к пожару.