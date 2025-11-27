«Динамо» уступило кипрской «Омонии» в Лиге конференций

Киевское «Динамо» на стадионе «ГСП» в Никосии уступило местной «Омонии» (2:0) в рамках 4 тура Лиги конференций, передает УНН.

Подробности

Несмотря на то, что именно киевляне в первом тайме выглядели острее, хоть и до ударов точных ударов не доходило, именно «Омонии» удалось открыть счет: на 31-й минуте Денис Попов в собственной штрафной потянул за спину Андреу, и арбитр назначил пенальти. Руслан Нещерет, хоть и угадал угол, однако выручить свою команду не смог – 1:0 в пользу «Омонии». 11-метровый реализовал Семеду.

Второй тайм был кардинально отличен от первого, и «Омонии» удалось удвоить преимущество: на 59-й минуте Неофиту отправил мяч в пустые ворота Нещерета, попав перед этим в перекладину – 2:0.

В заключительные 30 минут нельзя было кого-то выделить из команд. «Динамо» пыталось атаковать, однако неточные и непонятные пасы так и не позволили создать хотя бы один острый момент, а киприоты сделали ставку на контратаки. В итоге поединок завершился победой «Омонии» – 2:0.

Киевское «Динамо» с тремя очками опускается на 27 место, а «Омония», имеющая в своем активе 5 очков, занимает 5 место.

Отметим, что не обошлось и без провокаций со стороны кипрских болельщиков.

Сначала они пронесли на стадион флаг россии, который вывесили на трибуне за воротами, где играло «Динамо» в первом тайме, а затем заменили его на флаг ссср. Кроме того, камеры зафиксировали болельщика с футболкой «Z».

Напомним

