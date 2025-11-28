Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штаб
Київ • УНН
Олександра Шовковського звільнили з посади головного тренера київського "Динамо". Виконувачем обов'язків призначено Ігоря Костюка, наставника "Динамо" U19.
Київське "Динамо" звільнило Олександра Шовковського з посади головного тренера. Про це інформує УНН із посиланням на заяву клубу.
Деталі
Зазначається, що від виконання обов'язків звільнено весь тренерський штаб команди.
Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Ігоря Костюка, наставника "Динамо" U19
Довідково
Олександр Шовковський обіймав посаду головного тренера ФК "Динамо" (Київ) з 11 грудня 2023 року. З клубом наставник провів 101 матч (з них 11 - в якості в.о головного тренера) та став чемпіоном України у сезоні 2024-2025.
Нагадаємо
Напередодні київське "Динамо" поступилося кіпрській "Омонії" з рахунком 2:0 у 4-му турі Ліги конференцій. До цього столичний клуб зазнав трьох поспіль поразок в українській Прем'єр-лізі.
