Игорь Костюк назначен главным тренером "Динамо"

$42.180.06
49.670.01
ukenru
07:35 • 1156 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
16 декабря, 17:02 • 17308 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 37073 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 31727 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 34379 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 30208 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 27932 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 28593 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 25172 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 30242 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.5м/с
91%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Швеция обнаружила российских военных на танкерах «теневого флота» в Балтике16 декабря, 22:03 • 10691 просмотра
Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома17 декабря, 00:46 • 10572 просмотра
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении02:29 • 11874 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях02:53 • 17922 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа04:37 • 11260 просмотра
публикации
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 2162 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 27502 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 41567 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 43933 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 83752 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Фридрих Мерц
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Венесуэла
Франция
Реклама
УНН Lite
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo06:16 • 2532 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 48193 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 65716 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 65395 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 68877 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Шахед-136

Игорь Костюк назначен главным тренером "Динамо"

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Игорь Костюк назначен полноценным главным тренером ФК "Динамо", о чем сообщил президент клуба Игорь Суркис. Руководство клуба доверяет Костюку, который воспитал много талантливых игроков и хорошо знает динамовскую молодежь.

Игорь Костюк назначен главным тренером "Динамо"

Игорь Костюк назначен главным тренером ФК "Динамо", сообщили в клубе в среду, пишет УНН.

Детали

Игорь Суркис, президент ФК "Динамо" Киев, в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки "и.о.".

"Игорь Владимирович - талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе, - сказал президент клуба. - Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе".

По словам президента ФК, Костюк "воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на высшем уровне в европейских топ-чемпионатах". "Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, который умеет находить правильный подход к игрокам", - отметил он.

Киевское «Динамо» уступило последней команде УПЛ: дебют Костюка на посту и.о. главного тренера не удался01.12.25, 19:08 • 3644 просмотра

Юлия Шрамко

Спорт