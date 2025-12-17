Игорь Костюк назначен главным тренером "Динамо"

Игорь Костюк назначен главным тренером ФК "Динамо", сообщили в клубе в среду, пишет УНН.

Детали

Игорь Суркис, президент ФК "Динамо" Киев, в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки "и.о.".

"Игорь Владимирович - талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе, - сказал президент клуба. - Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе".

По словам президента ФК, Костюк "воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на высшем уровне в европейских топ-чемпионатах". "Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, который умеет находить правильный подход к игрокам", - отметил он.

