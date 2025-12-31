$42.390.17
15:45 • 1662 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 4092 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 10631 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 14984 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 16458 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 15591 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 14576 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13693 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 15048 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 28586 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Зажигательная ночь: в Генштабе подтвердили поражение Туапсинского НПЗ, "Таманьнефтегаза" и еще ряда важных вражеских объектов

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Как сообщили в Генштабе, в ночь на 31 декабря поражены Туапсинский НПЗ, "Таманьнефтегаз", нефтебаза росрезерва и ряд других целей российских оккупантов.

Зажигательная ночь: в Генштабе подтвердили поражение Туапсинского НПЗ, "Таманьнефтегаза" и еще ряда важных вражеских объектов

В Генеральном штабе подтвердили поражение Туапсинского НПЗ, "Таманьнефтегаза", нефтебазы росрезерва и ряда других целей российских оккупантов, передает УНН.

В ночь на 31 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, РФ. Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода с последующим пожаром. Повреждены установка первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубокой переработки нефтепродуктов

- говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в рф. Предприятие ориентировано на экспорт с мощностью переработки нефтепродуктов около 12 млн тонн в год. Следует отметить, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является частью энергетического тыла агрессора, производит автомобильный бензин различных марок, прямогонный бензин (сырье для нефтехимии), дизельное топливо, мазут и задействован в обеспечении вооруженных сил противника.

Также осуществлено огневое поражение нефтегазового терминала "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна на Таманском полуострове Краснодарского края рф. Предприятие предназначено для хранения и дальнейшей перевалки нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов с целью экспорта и обеспечения вооруженных сил агрессора. Подтверждено поражение двух причалов со стендерами нефтеналивного терминала

- говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба, этой же ночью украинские ударные БПЛА успешно атаковали федеральное государственное казенное учреждение "Темп" в городе Рыбинск, Ярославской обл. рф. Нефтебаза росрезерва "Темп" занимается хранением, приемом, отпуском и учетом стратегических запасов, включая нефтепродукты. Цель поражена, на объекте наблюдается масштабный пожар. Степень нанесенного объектам энергетического тыла врага ущерба – уточняется.

С хирургической точностью: дальнобойные дроны СБУ поразили крупную нефтебазу росрезерва в Ярославской области31.12.25, 15:42 • 1818 просмотров

Силы обороны Украины, как указано в сообщении, также нанесли огневое поражение по временному пункту базирования речных катеров вблизи Оленевки, на временно оккупированной территории украинского Крыма, и поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Ближнее и Сеятель, что на Донетчине.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины

- резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Донецкая область
Крым
Украина