Зажигательная ночь: в Генштабе подтвердили поражение Туапсинского НПЗ, "Таманьнефтегаза" и еще ряда важных вражеских объектов

В Генеральном штабе подтвердили поражение Туапсинского НПЗ, "Таманьнефтегаза", нефтебазы росрезерва и ряда других целей российских оккупантов, передает УНН.

В ночь на 31 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, РФ. Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода с последующим пожаром. Повреждены установка первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубокой переработки нефтепродуктов - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в рф. Предприятие ориентировано на экспорт с мощностью переработки нефтепродуктов около 12 млн тонн в год. Следует отметить, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является частью энергетического тыла агрессора, производит автомобильный бензин различных марок, прямогонный бензин (сырье для нефтехимии), дизельное топливо, мазут и задействован в обеспечении вооруженных сил противника.

Также осуществлено огневое поражение нефтегазового терминала "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна на Таманском полуострове Краснодарского края рф. Предприятие предназначено для хранения и дальнейшей перевалки нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов с целью экспорта и обеспечения вооруженных сил агрессора. Подтверждено поражение двух причалов со стендерами нефтеналивного терминала - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба, этой же ночью украинские ударные БПЛА успешно атаковали федеральное государственное казенное учреждение "Темп" в городе Рыбинск, Ярославской обл. рф. Нефтебаза росрезерва "Темп" занимается хранением, приемом, отпуском и учетом стратегических запасов, включая нефтепродукты. Цель поражена, на объекте наблюдается масштабный пожар. Степень нанесенного объектам энергетического тыла врага ущерба – уточняется.

С хирургической точностью: дальнобойные дроны СБУ поразили крупную нефтебазу росрезерва в Ярославской области

Силы обороны Украины, как указано в сообщении, также нанесли огневое поражение по временному пункту базирования речных катеров вблизи Оленевки, на временно оккупированной территории украинского Крыма, и поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Ближнее и Сеятель, что на Донетчине.