Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 2866 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 10122 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 14495 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 16043 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 15366 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 14399 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13623 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14986 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 28386 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
УНН Lite
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя15:46 • 520 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 6638 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 9156 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 11041 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 20329 перегляди
Запальна ніч: у Генштабі підтвердили ураження Туапсинського НПЗ, “Таманьнєфтєгазу” та ще низки важливих ворожих об'єктів

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Як повідомили у Генштабі, у ніч на 31 грудня уражено Туапсинський НПЗ, “Таманьнєфтєгаз”, нафтобазу росрезерву та низку інших цілей російських окупантів.

Запальна ніч: у Генштабі підтвердили ураження Туапсинського НПЗ, “Таманьнєфтєгазу” та ще низки важливих ворожих об'єктів

У Генеральному штабі підтвердили ураження Туапсинського НПЗ, "Таманьнєфтєгазу", нафтобази росрезерву та низку інших цілей російських окупантів, передає УНН.

У ніч на 31 грудня підрозділи Сил оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод  у Краснодарському краї, рф. Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. Пошкоджено установку первинної переробки нафти (ЄЛОУ-АВТ-12) та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів 

- йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що Тупсинський НПЗ входить до десятки найбільших у рф. Підприємство орієнтоване на експорт з потужністю переробки нафтопродуктів близько 12 млн. тонн на рік. Слід зауважити, що Туапсинський нафтопереробний завод є частиною енергетичного тилу агресора, продукує автомобільний бензин різних марок, прямогонний бензин (сировина для нафтохімії), дизельне пальне, мазут та задіяний у забезпеченні збройних сил противника.

Також здійснено вогневе ураження нафтогазового терміналу "Таманьнєфтєгаз" поблизу селища Волна на Таманському півострові Краснодарського краю рф.  Підприємство призначене для зберігання та подальшої перевалки нафти, нафтопродуктів, зріджених вуглеводневих газів з метою експорту та забезпечення збройних сил агресора. Підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу 

- йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, цієї ж ночі українські ударні БпЛА успішно атакували  федеральну державну казенну установу "Темп" у місті Рибінськ, Ярославської обл. рф. Нафтобаза  росрезерву  "Темп" займається зберіганням, прийманням, відпуском та обліком стратегічних запасів, включаючи нафтопродукти. Ціль уражено, на об'єкті спостерігається масштабна пожежа. Ступінь завданих об’єктам енергетичного тилу ворога збитків – уточнюється.

З хірургічною точністю: далекобійні дрони СБУ вразили велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області31.12.25, 15:42 • 1692 перегляди

Сили оборони України, як зазначено у повідомленні, також завдали вогневого ураження по тимчасовому пункту базування річкових катерів поблизу Оленівки, на тимчасово окупованій території українського Криму, та уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Ближнє та Сіятель, що на Донеччині.  

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України 

- резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Донецька область
Крим
Україна