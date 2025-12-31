Запальна ніч: у Генштабі підтвердили ураження Туапсинського НПЗ, “Таманьнєфтєгазу” та ще низки важливих ворожих об'єктів

У Генеральному штабі підтвердили ураження Туапсинського НПЗ, "Таманьнєфтєгазу", нафтобази росрезерву та низку інших цілей російських окупантів, передає УНН.

У ніч на 31 грудня підрозділи Сил оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, рф. Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. Пошкоджено установку первинної переробки нафти (ЄЛОУ-АВТ-12) та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що Тупсинський НПЗ входить до десятки найбільших у рф. Підприємство орієнтоване на експорт з потужністю переробки нафтопродуктів близько 12 млн. тонн на рік. Слід зауважити, що Туапсинський нафтопереробний завод є частиною енергетичного тилу агресора, продукує автомобільний бензин різних марок, прямогонний бензин (сировина для нафтохімії), дизельне пальне, мазут та задіяний у забезпеченні збройних сил противника.

Також здійснено вогневе ураження нафтогазового терміналу "Таманьнєфтєгаз" поблизу селища Волна на Таманському півострові Краснодарського краю рф. Підприємство призначене для зберігання та подальшої перевалки нафти, нафтопродуктів, зріджених вуглеводневих газів з метою експорту та забезпечення збройних сил агресора. Підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, цієї ж ночі українські ударні БпЛА успішно атакували федеральну державну казенну установу "Темп" у місті Рибінськ, Ярославської обл. рф. Нафтобаза росрезерву "Темп" займається зберіганням, прийманням, відпуском та обліком стратегічних запасів, включаючи нафтопродукти. Ціль уражено, на об'єкті спостерігається масштабна пожежа. Ступінь завданих об’єктам енергетичного тилу ворога збитків – уточнюється.

З хірургічною точністю: далекобійні дрони СБУ вразили велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області

Сили оборони України, як зазначено у повідомленні, також завдали вогневого ураження по тимчасовому пункту базування річкових катерів поблизу Оленівки, на тимчасово окупованій території українського Криму, та уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Ближнє та Сіятель, що на Донеччині.