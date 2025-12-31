$42.390.17
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Программу медицинских гарантий на 2026 год увеличили на 9%: что предусматривается

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Правительство утвердило порядок реализации Программы медицинских гарантий на 2026 год, предусмотрев более 191,6 млрд грн, что на 16,1 млрд грн больше, чем в прошлом году. Это позволит повысить зарплаты медикам, увеличить финансирование первичной медицинской помощи и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Программу медицинских гарантий на 2026 год увеличили на 9%: что предусматривается

Программу медицинских гарантий на 2026 год с финансированием 191,6 млрд грн, что на 16,1 млрд грн, или 9,2% больше, чем в прошлом году, утвердило правительство, сообщили в среду Премьер-министр Юлия Свириденко и Минздрав Украины, пишет УНН.

Сегодня правительство утвердило порядок реализации Программы медицинских гарантий на 2026 год. В госбюджете на нее предусмотрели более 191,6 млрд грн

- сообщила Свириденко в Telegram.

Как указали в Минздраве, предусмотренные на программы медицинских гарантий в 2026 году 191,6 млрд грн - это на более чем 16,1 млрд грн больше, чем в прошлом году. "Это дает медучреждениям реальный ресурс для повышения базовых зарплат, в частности врачей экстренной и первичной медицинской помощи - до 35 тысяч гривен", - сообщили в Минздраве.

Что предусматривается

По приведенным данным, финансирование первичной медицинской помощи вырастет до 29,5 млрд грн, а капитационная ставка за одного задекларированного пациента для медиков - до 1007,3 грн. "Это фундамент системы здравоохранения - почти 29,8 млн человек имеют декларации с семейными врачами", - указала Премьер.

В ПМГ-2026 правительство, по словам Свириденко, сосредоточилось на направлениях с наибольшей нагрузкой. Акцент - на сердечно-сосудистые заболевания: 3,2 млрд грн - на лечение инсультов, 1,5 млрд грн - инфарктов.

Обновлены тарифы на кардиохирургию, в частности коронарное шунтирование, а также усилена поддержка детской кардиохирургии, отметила Свириденко. В Минздраве сообщили, что тариф на коронарное шунтирование при высокой сложности возрастает до 205,6 тыс. грн, при умеренной - до 175,8 тыс. грн.

Финансирование экстренной медицинской помощи возрастает до 12,7 млрд грн, программы "Доступные лекарства" - до 8,7 млрд грн (по данным Минздрава, это на 1,55 млрд грн больше, чем в прошлом году).

По данным Минздрава, финансирование экстренной медицинской помощи растет вместе с повышением базовой капитационной ставки до 375 грн.

В Минздраве сообщили, что усиливается амбулаторная помощь - на этот пакет в 2026 году предусмотрено 21,7 млрд грн. Финансирование возрастает за счет увеличения тарифов на оплату сложных лабораторных и инструментальных исследований - в частности КТ, МРТ и генетических тестов.

Увеличены расходы на лечение тяжелых ранений, реабилитацию после травм, инсультов и инфарктов, а также на стационарную психиатрическую помощь, указала Премьер.

Как сообщили в Минздраве, расходы на хирургию тяжелых ранений и минно-взрывных травм возрастают с 15,99 млрд грн до 19,53 млрд грн. На обеспечение полного цикла восстановления после тяжелых травм, ампутаций, инсульта и инфаркта по направлениям амбулаторной и стационарной реабилитации предусмотрено 6,97 млрд грн.

По данным Минздрава, финансирование стационарной психиатрической помощи возрастает до 5,6 млрд грн, с пересмотром тарифов в зависимости от клинической сложности и интенсивности лечения. Это позволяет обеспечить более длительное и эффективное лечение, уменьшить риски рецидивов и потери трудоспособности, указали в министерстве.

Отдельный фокус, по словам Премьера, - помощь детям и поддержка медиков в прифронтовых регионах. В ПМГ-2026 также вводится новый пакет для детей до четырех лет в наиболее уязвимых жизненных обстоятельствах с круглосуточной медицинской помощью и профессиональным уходом.

Расходы на медицинскую помощь детям в возрасте от 0 до 17 лет в рамках пакета первичной медицинской помощи, по данным Минздрава, составляют 8,2 млрд грн. На помощь преждевременно родившимся и тяжелобольным младенцам предусмотрено 1,6 млрд грн. Финансирование реабилитации младенцев в первые три года жизни увеличено до 272,5 млн грн.

"В целом Программа медицинских гарантий-2026 охватывает 46 пакетов медицинских услуг и остается ключевым инструментом доступной и бесплатной медицинской помощи для украинцев", - сообщила Премьер.

В частности, как указали в Минздраве, в Программу медицинских гарантий-2026 вводится пакет "Медицинская помощь детям, нуждающимся в лечении и постоянном наблюдении". Он предусматривает непрерывную, круглосуточную медицинскую помощь, профессиональный уход и сопровождение развития таких детей с первых лет жизни. На эту услугу предусматриваются расходы по базовой капитационной ставке объемом 34 600 грн в месяц за одного ребенка. Ранее такая помощь финансировалась в рамках субвенции местным бюджетам из государственного.

Итоги за 2025 год

Как сообщила Свириденко, в 2025 году программой воспользовались 23,8 млн украинцев. Всего было предоставлено 191,5 млн медицинских услуг - от консультаций семейного врача до сложных операций, лечения инсультов, инфарктов, онкологии и реабилитации. Для многих это была критически важная помощь: более 109 тыс. пациентов получили лечение инсульта; 36 тыс. - лечение инфаркта; сотни тысяч - онкологическую, психиатрическую, реабилитационную и паллиативную помощь, отметила Премьер.

"Программа медицинских гарантий действует уже 8 лет и обеспечивает основную стратегию государства в сфере здравоохранения: люди должны иметь возможность обращаться за медицинской помощью тогда, когда она нужна, не откладывая лечение из-за денег", - подытожила Свириденко.

Юлия Шрамко

