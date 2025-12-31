Ferrari зарегистрировала торговую марку HC25: ожидается новый ультраредкий суперкар

Компания Ferrari подала заявку во Всемирное бюро интеллектуальной собственности на регистрацию названия "HC25". Это породило волну предположений о подготовке очередного уникального суперкара из линейки специальных проектов Маранелло, стоимость которых обычно измеряется миллионами долларов. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Четырехсимвольное название HC25 соответствует недавней традиции Ferrari именовать свои эксклюзивные модели по схожему принципу, как это было с трековым KC23 или SC40. Эксперты издания Road & Track предполагают несколько вариантов расшифровки аббревиатуры:

ссылка на инициалы заказчика и год выпуска (2025);

маркировка ограниченной серии из 25 экземпляров;

посвящение 25-й годовщине определенного события или модели.

Особый интерес вызывает число "25", которое может намекать на современное переосмысление легендарной Ferrari 250 GTO – одного из самых дорогих и почитаемых автомобилей в мире.

Самые популярные бренды новых авто в ЕС: рейтинг лидеров рынка

Учитывая опыт создания SC40 как реинкарнации F40, Ferrari может готовить обновленную версию другой своей иконы.

Стратегия эксклюзивности

Заявка на торговую марку была подана еще в июле, однако обнаружена лишь в конце декабря. Несмотря на официальную регистрацию, существует вероятность, что название не будет использовано в ближайшее время. Производитель тщательно дозирует выход уникальных моделей, чтобы поддерживать их высокую коллекционную ценность. Если проект не презентуют до конца текущего года, не исключено, что компания обновит планы в пользу индекса "HC26".

Volkswagen выпустил новый электрокроссовер ID.UNYX 08: до 730 км и быстрая зарядка 800 В