Ferrari зарегистрировала торговую марку HC25: ожидается новый ультраредкий суперкар

$42.390.17
49.860.20
ukenru
15:45 • 516 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 2402 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 9758 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 14251 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 15821 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 15214 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 14307 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13587 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 14966 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 28335 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
88%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина31 декабря, 08:33 • 11889 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 10561 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 8198 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 5664 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"12:55 • 7702 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 57659 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 59879 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 54189 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 81818 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 78516 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Кароль Навроцкий
Анджей Дуда
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни15:46 • 272 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 5844 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 8380 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 10651 просмотра
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 20189 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка

Ferrari зарегистрировала торговую марку HC25: ожидается новый ультраредкий суперкар

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Ferrari подала заявку на регистрацию названия "HC25" во Всемирное бюро интеллектуальной собственности, что свидетельствует о подготовке нового уникального суперкара из линейки специальных проектов. Эксперты предполагают, что название может указывать на инициалы заказчика, ограниченную серию или посвящение 25-й годовщине события или модели.

Ferrari зарегистрировала торговую марку HC25: ожидается новый ультраредкий суперкар

Компания Ferrari подала заявку во Всемирное бюро интеллектуальной собственности на регистрацию названия "HC25". Это породило волну предположений о подготовке очередного уникального суперкара из линейки специальных проектов Маранелло, стоимость которых обычно измеряется миллионами долларов. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Четырехсимвольное название HC25 соответствует недавней традиции Ferrari именовать свои эксклюзивные модели по схожему принципу, как это было с трековым KC23 или SC40. Эксперты издания Road & Track предполагают несколько вариантов расшифровки аббревиатуры:

  • ссылка на инициалы заказчика и год выпуска (2025);
    • маркировка ограниченной серии из 25 экземпляров;
      • посвящение 25-й годовщине определенного события или модели.

        Особый интерес вызывает число "25", которое может намекать на современное переосмысление легендарной Ferrari 250 GTO – одного из самых дорогих и почитаемых автомобилей в мире. 

        Самые популярные бренды новых авто в ЕС: рейтинг лидеров рынка29.12.25, 09:10 • 3210 просмотров

        Учитывая опыт создания SC40 как реинкарнации F40, Ferrari может готовить обновленную версию другой своей иконы.

        Стратегия эксклюзивности

        Заявка на торговую марку была подана еще в июле, однако обнаружена лишь в конце декабря. Несмотря на официальную регистрацию, существует вероятность, что название не будет использовано в ближайшее время. Производитель тщательно дозирует выход уникальных моделей, чтобы поддерживать их высокую коллекционную ценность. Если проект не презентуют до конца текущего года, не исключено, что компания обновит планы в пользу индекса "HC26".

        Volkswagen выпустил новый электрокроссовер ID.UNYX 08: до 730 км и быстрая зарядка 800 В25.12.25, 08:26 • 3432 просмотра

        Степан Гафтко

        Авто
        Техника
        Бренд
        Электроэнергия
        Volkswagen