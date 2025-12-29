Самые популярные бренды новых авто в ЕС: рейтинг лидеров рынка
Киев • УНН
За январь-ноябрь в Евросоюзе зарегистрировано почти 9,9 млн новых легковых автомобилей. Лидерами рынка стали Volkswagen, Toyota и Skoda.
По итогам января-ноября в странах Евросоюза было зарегистрировано почти 9,9 млн новых легковых автомобилей. Лидером рынка остается Volkswagen, а в тройку самых популярных брендов также вошли Toyota и Skoda. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.
Среди этих авто наибольшим спросом пользовались модели бренда Volkswagen, которых за 11 месяцев было реализовано в количестве более 1,1 млн ед. Относительно аналогичного периода прошлого года Volkswagen улучшил свои продажи в ЕС на 4,7%
В лидерскую тройку также попали Toyota и Skoda.
ТОП-10 брендов на рынке новых легковых автомобилей ЕС:
1. Volkswagen – 1 120 050 ед. (+4,7%);
2. Toyota – 676 625 ед. (-6,5%);
3. Skoda – 664 142 ед. (+10%);
4. Renault – 604 236 ед. (+6,9%);
5. BMW – 586 959 ед. (+4%);
6. Mercedes-Benz – 510 810 ед. (+1,4%);
7. Dacia – 510 322 ед. (+5,2%);
8. Peugeot – 509 407 ед. (-2,8%);
9. Audi – 476 204 ед. (-0,1%);
10. Hyundai – 382 582 ед. (-1,6%).
