Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 19708 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 27533 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 25446 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 23426 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 34522 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 45239 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 32998 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 39924 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 44535 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 106677 просмотра
Самые популярные бренды новых авто в ЕС: рейтинг лидеров рынка

Киев • УНН

 • 22 просмотра

За январь-ноябрь в Евросоюзе зарегистрировано почти 9,9 млн новых легковых автомобилей. Лидерами рынка стали Volkswagen, Toyota и Skoda.

Самые популярные бренды новых авто в ЕС: рейтинг лидеров рынка

По итогам января-ноября в странах Евросоюза было зарегистрировано почти 9,9 млн новых легковых автомобилей. Лидером рынка остается Volkswagen, а в тройку самых популярных брендов также вошли Toyota и Skoda. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Среди этих авто наибольшим спросом пользовались модели бренда Volkswagen, которых за 11 месяцев было реализовано в количестве более 1,1 млн ед. Относительно аналогичного периода прошлого года Volkswagen улучшил свои продажи в ЕС на 4,7%

- говорится в сообщении.

В лидерскую тройку также попали Toyota и Skoda.

ТОП-10 брендов на рынке новых легковых автомобилей ЕС:

1. Volkswagen – 1 120 050 ед. (+4,7%);

2. Toyota – 676 625 ед. (-6,5%);

3. Skoda – 664 142 ед. (+10%);

4. Renault – 604 236 ед. (+6,9%);

5. BMW – 586 959 ед. (+4%);

6. Mercedes-Benz – 510 810 ед. (+1,4%);

7. Dacia – 510 322 ед. (+5,2%);

8. Peugeot – 509 407 ед. (-2,8%);

9. Audi – 476 204 ед. (-0,1%);

10. Hyundai – 382 582 ед. (-1,6%).

Ольга Розгон

Авто
Бренд
Volkswagen
Audi
Hyundai
Toyota
Европейский Союз