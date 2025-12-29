Самые популярные бренды новых авто в ЕС: рейтинг лидеров рынка

По итогам января-ноября в странах Евросоюза было зарегистрировано почти 9,9 млн новых легковых автомобилей. Лидером рынка остается Volkswagen, а в тройку самых популярных брендов также вошли Toyota и Skoda. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Среди этих авто наибольшим спросом пользовались модели бренда Volkswagen, которых за 11 месяцев было реализовано в количестве более 1,1 млн ед. Относительно аналогичного периода прошлого года Volkswagen улучшил свои продажи в ЕС на 4,7%