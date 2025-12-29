Найпопулярніші бренди нових авто в ЄС: рейтинг лідерів ринку

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Ексклюзив
15:25 • 96 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 1404 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 8308 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 10500 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 17184 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34388 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54041 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58509 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51466 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40371 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.5м/с
87%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 26762 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 18475 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху09:45 • 21833 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 13456 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 10418 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 10592 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 13630 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 137322 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 181739 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 100860 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Закарпатська область
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 18629 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 33649 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44162 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 137321 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 44446 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
WhatsApp

Найпопулярніші бренди нових авто в ЄС: рейтинг лідерів ринку

Київ • УНН

 • 2762 перегляди

За січень-листопад у Євросоюзі зареєстровано майже 9,9 млн нових легкових авто. Лідерами ринку стали Volkswagen, Toyota та Skoda.

Найпопулярніші бренди нових авто в ЄС: рейтинг лідерів ринку

За підсумками січня–листопада в країнах Євросоюзу було зареєстровано майже 9,9 млн нових легкових авто. Лідером ринку залишається Volkswagen, а до трійки найпопулярніших брендів також увійшли Toyota та Skoda. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Серед цих авто найбільшим попитом користувались моделі бренду Volkswagen, яких за 11 місяців було реалізовано у кількості понад 1,1 млн од. Відносно аналогічного періоду минулого року Volkswagen покращив свої продажі в ЄС на 4,7%

- йдеться у повідомленні.

У лідерську трійку також потрапили Toyota та Skoda.

ТОП-10 брендів на ринку нових легковиків ЄС:

1. Volkswagen – 1 120 050 од. (+4,7%);

2. Toyota – 676 625 од. (-6,5%);

3. Skoda – 664 142 од. (+10%);

4. Renault – 604 236 од. (+6,9%);

5. BMW – 586959 од. (+4%);

6. Mercedes-Benz – 510 810 од. (+1,4%);

7. Dacia – 510 322 од. (+5,2%);

8. Peugeot – 509 407 од. (-2,8%);

9. Audi – 476 204 од. (-0,1%);

10. Hyundai – 382 582 од. (-1,6%).

Експерти назвали 4 найбільш ненадійні електромобілі на ринку 27.12.25, 04:01 • 4254 перегляди

Ольга Розгон

Авто
Бренд
Volkswagen
Audi
Hyundai
Toyota
Європейський Союз