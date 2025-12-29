Найпопулярніші бренди нових авто в ЄС: рейтинг лідерів ринку
Київ • УНН
За підсумками січня–листопада в країнах Євросоюзу було зареєстровано майже 9,9 млн нових легкових авто. Лідером ринку залишається Volkswagen, а до трійки найпопулярніших брендів також увійшли Toyota та Skoda. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.
Серед цих авто найбільшим попитом користувались моделі бренду Volkswagen, яких за 11 місяців було реалізовано у кількості понад 1,1 млн од. Відносно аналогічного періоду минулого року Volkswagen покращив свої продажі в ЄС на 4,7%
У лідерську трійку також потрапили Toyota та Skoda.
ТОП-10 брендів на ринку нових легковиків ЄС:
1. Volkswagen – 1 120 050 од. (+4,7%);
2. Toyota – 676 625 од. (-6,5%);
3. Skoda – 664 142 од. (+10%);
4. Renault – 604 236 од. (+6,9%);
5. BMW – 586959 од. (+4%);
6. Mercedes-Benz – 510 810 од. (+1,4%);
7. Dacia – 510 322 од. (+5,2%);
8. Peugeot – 509 407 од. (-2,8%);
9. Audi – 476 204 од. (-0,1%);
10. Hyundai – 382 582 од. (-1,6%).
