Найпопулярніші бренди нових авто в ЄС: рейтинг лідерів ринку

За підсумками січня–листопада в країнах Євросоюзу було зареєстровано майже 9,9 млн нових легкових авто. Лідером ринку залишається Volkswagen, а до трійки найпопулярніших брендів також увійшли Toyota та Skoda. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Серед цих авто найбільшим попитом користувались моделі бренду Volkswagen, яких за 11 місяців було реалізовано у кількості понад 1,1 млн од. Відносно аналогічного періоду минулого року Volkswagen покращив свої продажі в ЄС на 4,7% - йдеться у повідомленні.

У лідерську трійку також потрапили Toyota та Skoda.

ТОП-10 брендів на ринку нових легковиків ЄС:

1. Volkswagen – 1 120 050 од. (+4,7%);

2. Toyota – 676 625 од. (-6,5%);

3. Skoda – 664 142 од. (+10%);

4. Renault – 604 236 од. (+6,9%);

5. BMW – 586959 од. (+4%);

6. Mercedes-Benz – 510 810 од. (+1,4%);

7. Dacia – 510 322 од. (+5,2%);

8. Peugeot – 509 407 од. (-2,8%);

9. Audi – 476 204 од. (-0,1%);

10. Hyundai – 382 582 од. (-1,6%).

Експерти назвали 4 найбільш ненадійні електромобілі на ринку