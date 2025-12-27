Експерти назвали 4 найбільш ненадійні електромобілі на ринку

$41.930.22
26 грудня, 18:17
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Залучають контрактників: Буданов розповів, як рф у 2025 році перевиконала план набору у військо
Bloomberg: Ларрі Еллісон витіснив Ілона Маска з позиції головного технологічного титана 2025 року
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілля
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропустити
У Києві прогримів вибух на тлі загрози балістики: що відомо
Публікації
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропустити
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 42759 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 45989 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропустити
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілля
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній ролі
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"
Техніка
Фільм
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Tesla Cybertruck

Експерти назвали 4 найбільш ненадійні електромобілі на ринку

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Аналіз Consumer Reports показав, що сучасні електромобілі мають на 79% більше проблем, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Це пов'язано з новими технологіями та системами, які ще проходять стадію налагодження.

Експерти назвали 4 найбільш ненадійні електромобілі на ринку

Сучасні електромобілі мають на 79% більше проблем порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Про це інформує видання BGR з посиланням на аналіз Consumer Reports, передає УНН.

Деталі

За даними видання, причина полягає не в тому, що автомобілі електричні, а в тому, що це нові моделі з інноваційними технологіями та системами, які ще проходять стадію налагодження. Як правило, свіжі моделі мають більше проблем через усунення недоліків у процесі розробки. 

Це нові конструкції, в яких використовуються нові технології та системи, а нещодавно представлені моделі, як правило, мають більше проблем, оскільки виробники вирішують проблеми, пов’язані з їх розробкою. Для порівняння, гібридні автомобілі мають на 26% менше проблем, ніж автомобілі з ДВЗ, що свідчить про те, що технологія може вдосконалюватися і ставати більш надійною в цілому

- йдеться у дописі.

Однак цифри говорять про те, що на ринку є електромобілі, які не настільки надійні, як повинні бути. Тому експерти назвали чотири таких авто, які не варто купувати.

Chevrolet Bolt до 2022 року

Моделі 2017−2022 років мають ризик загоряння акумулятора. Крім того, здається, що існує ціла низка проблем із системами автомобіля.

Власники повідомляють про проблеми з камерою заднього виду та технологіями, системою безключового доступу, електричними компонентами та клімат-контролем. Інші помітили скрипи, стуки та протікання, особливо в ущільнювачах дверей і вікон

- пише BGR.

Попри те, що Consumer Reports оцінює Bolt досить низько, люди, які мають цю автівку, хвалять її.

Враховуючи це, Bolt більше належить до категорії "вдача чи невдача", ніж "зовсім уникати", однак все одно потрапляє до цього переліку через потенційні проблеми.

Гарна новина полягає у тому, що новіші моделі, починаючи з 2023 року, швидше за все, вирішили більшість проблем.

2025 Ford F-150 Lightning

Багато власників пікапів не цікавляться електричними моделями, адже вони вимагають значно більшої потужності, тому не дивно, що 2025 Ford F-150 Lightning отримав досить низьку оцінку в Consumer Reports.

У виданні розповіли про проблеми з електрообладнанням, зокрема з акумуляторами електромобілів, а також проблеми із зарядними пристроями, аксесуарами та електронікою у салоні.

"Економія палива на шосе могла б бути кращою, а деякі користувачі повідомляють про несправності при буксируванні, що є найважливішою функцією для багатьох водіїв вантажівок. Не кажучи вже про те, що серія регулярно стикається із затримками у виробництві, включаючи поточну затримку для нових моделей", - повідомляє видання.

Toyota Prius Prime 2023

Це ще один приклад автомобіля, який отримав низькі оцінки надійності від Consumer Reports, однак у мережі можна знайти багато відгуків користувачів, які кажуть протилежне.

На даний момент Prius Prime 2023 року має три проблеми: одна стосується дзеркала заднього виду, інша — системи визначення максимальної вантажопідйомності, і нарешті, кілька проблем стосуються електричних компонентів, таких як двері, засувки або замки

- наголошує видання.

Також користувачі повідомляють про проблеми з інформаційно-розважальною системою, наголошуючи, що екран гасне або працює з перебоями. Крім того, власники кажуть про проблеми з Bluetooth і підключенням телефону, вихлопною системою та акумулятором.

"Але є також багато користувачів, які повідомляють, що їм подобається ця машина, згадуючи, як приємно на ній їздити і що вона загалом працює добре. Причина, через яку Prius дійсно заслуговує на своє місце в цьому списку, полягає в тому, що ця машина в тій чи іншій формі присутня на ринку з кінця 1990-х років. Той факт, що, попри зміни в технології, вона все ще має проблеми, є показовим", - зауважили у BGR.

2024 Tesla Cybertruck

Цей автомобіль відомий своїми проблемами. Попри те, що Model S теж має свої недоліки, Cybertruck страждає від проблем з моменту свого випуску.

Користувачі кажуть, що модель "просто не готова", а ціна є зависокою для того, що вона пропонує, якщо порівнювати з іншими моделями електромобілів.

"Є також позитивні відгуки, в яких хвалять розмір кузова пікапа, малий радіус повороту, чутливе керування та універсальність автомобіля в цілому. Моделі Tesla — не єдині дорогі електромобілі з проблемами. Насправді, один з найдорожчих електромобілів на ринку показує, що загалом не так з розкішними електромобілями. Ви не завжди платите вищу ціну за високоякісний автомобіль", - резюмує видання.

У листопаді 2025 року українці придбали 3908 китайських легкових авто, що в 4,8 раза більше, ніж торік. Переважна більшість з них – електромобілі, що становлять 93% від загального обсягу.

Віта Зеленецька

