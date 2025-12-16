Продажі китайський автомобілів в Україні зросли майже вп’ятеро: топ моделей листопада

Впродовж листопада українці придбали 3908 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це у 4,8 раза більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

З цієї кількості: нових – 3269 од. (+368%); вживаних – 639 од. (+415%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 93% - йдеться у повідомленні.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Leopard 3 - 385 од.; Volkswagen ID.Unyx- 298 од.; BYD Song Plus - 289 од.; Zeekr 7X - 221 од.; BYD Sea Lion 06 - 220 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

Zeekr 001 - 87 од.; Zeekr 7X - 41 од.; MG ZS - 32 од.; BYD Leopard 3 - 30 од.; BYD Yuan Plus - 29 од.

Нагадаємо

У листопаді український автопарк поповнили понад 11 тис. електромобілів, що майже втричі більше, ніж торік. Серед них 10766 легкових авто, з яких 3172 були новими, а 7594 – вживаними.