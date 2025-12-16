Продажі китайський автомобілів в Україні зросли майже вп’ятеро: топ моделей листопада
Київ • УНН
У листопаді українці придбали 3908 китайських легкових авто, що в 4,8 раза більше, ніж торік. Переважна більшість з них – електромобілі, що становлять 93% від загального обсягу.
Впродовж листопада українці придбали 3908 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це у 4,8 раза більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.
З цієї кількості: нових – 3269 од. (+368%); вживаних – 639 од. (+415%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 93%
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Leopard 3 - 385 од.;
- Volkswagen ID.Unyx- 298 од.;
- BYD Song Plus - 289 од.;
- Zeekr 7X - 221 од.;
- BYD Sea Lion 06 - 220 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:
- Zeekr 001 - 87 од.;
- Zeekr 7X - 41 од.;
- MG ZS - 32 од.;
- BYD Leopard 3 - 30 од.;
- BYD Yuan Plus - 29 од.
Нагадаємо
У листопаді український автопарк поповнили понад 11 тис. електромобілів, що майже втричі більше, ніж торік. Серед них 10766 легкових авто, з яких 3172 були новими, а 7594 – вживаними.