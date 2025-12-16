$42.250.05
49.650.19
ukenru
03:55 • 9434 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 18434 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 15478 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 15682 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 14688 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 11417 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир'я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10366 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 14169 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 43096 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 36760 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Продажі китайський автомобілів в Україні зросли майже вп’ятеро: топ моделей листопада

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У листопаді українці придбали 3908 китайських легкових авто, що в 4,8 раза більше, ніж торік. Переважна більшість з них – електромобілі, що становлять 93% від загального обсягу.

Продажі китайський автомобілів в Україні зросли майже вп’ятеро: топ моделей листопада

Впродовж листопада українці придбали 3908 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це у 4,8 раза більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

З цієї кількості: нових – 3269 од. (+368%); вживаних – 639 од. (+415%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 93%

- йдеться у повідомленні.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Leopard 3 - 385 од.;
    1. Volkswagen ID.Unyx- 298 од.;
      1. BYD Song Plus - 289 од.;
        1.  Zeekr 7X - 221 од.;
          1. BYD Sea Lion 06 - 220 од.

            BYD збільшує гарантію на акумулятори електрокарів, перевершуючи Tesla16.12.25, 08:40 • 982 перегляди

            Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

            1. Zeekr  001 - 87 од.;
              1. Zeekr  7X - 41 од.;
                1. MG ZS - 32 од.;
                  1. BYD Leopard 3 - 30 од.;
                    1. BYD Yuan Plus - 29 од.

                      Нагадаємо

                      У листопаді український автопарк поповнили понад 11 тис. електромобілів, що майже втричі більше, ніж торік. Серед них 10766 легкових авто, з яких 3172 були новими, а 7594 – вживаними.

                      Ольга Розгон

                      ЕкономікаАвто
                      Техніка
                      Китай
                      Україна