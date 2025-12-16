BYD збільшує гарантію на акумулятори електрокарів, перевершуючи Tesla

byd.com

Китайський автовиробник BYD робить значний крок для підвищення довіри до своїх електромобілів у Європі, оголосивши про значне оновлення гарантійних умов, розширюючи гарантійне покриття акумулятора до 8 років або 250 000 км, залежно від того, що настане раніше, повідомляє Electrek, пише УНН.

Деталі

Ця нова політика значно перевершує галузевий стандарт і чинить тиск на конкурентів, таких як Tesla та Volkswagen, щоб вони наслідували цей приклад.

Оголошення було зроблено через офіційні канали BYD Europe, підтверджуючи, що нові гарантійні умови застосовуються до її лінійки "автомобілів на новій енергії" (NEV) у регіоні.

Раніше BYD пропонував гарантію, яка більше відповідала середньому показнику по галузі, зазвичай близько 8 років або 160 000 км, з деякими варіаціями, такими як 200 000 км на окремих ринках. Це збільшення до 250 000 км є значним збільшенням пробігу, що ефективно орієнтоване на водіїв з великим пробігом, таксі та водіїв Uber, які можуть побоюватися довгострокової деградації.

Для контексту, ось як нова гарантія BYD порівнюється з основними конкурентами в Європі:

BYD (нова): 8 років / 250 000 км;

Tesla (Model 3/Y RWD): 8 років / 160 000 км

Tesla (Long Range/Perf): 8 років / 192 000 км;

Volkswagen (ID. Series): 8 років / 160 000 км;

Hyundai/Kia: 8 років / 160 000 км.

Як видно, BYD тепер пропонує майже на 60% більше пробігу, ніж стандартна гарантія, що надається Volkswagen та базовими моделями Tesla. Навіть порівняно з гарантією Tesla Long Range, BYD пропонує додаткові 58 000 км.

Цей крок став можливим завдяки впевненості BYD у своїй технології Blade Battery, яку, що цікаво, використовують конкуренти, такі як Tesla, зазначає видання.

Blade Battery використовує літій-залізо-фосфатний (LFP) склад, відомий своїм довшим терміном служби, ніж нікель-кобальт-марганцеві (NCM) елементи, що традиційно використовуються в електромобілях з великим запасом ходу.

BYD часто стверджує, що Blade Battery може витримувати понад 3000 циклів зарядки, зберігаючи при цьому прийнятну ємність. Навіть з урахуванням лінійної деградації до 70% ємності протягом цього терміну служби, 3000 циклів на транспортному засобі з дальністю пуску 400 км все одно призведуть до приблизно 1 мільйона кілометрів загального терміну служби. Отже, як зауважує видання, гарантія на 250 000 км залишається досить консервативною для хімічного складу, навіть якщо вона є агресивною для ринку.

Це відбувається на тлі того, що BYD продовжує агресивно розширюватися в Європі, нещодавно випустивши Sealion 7 та оновлені версії Seal та Atto 3.

