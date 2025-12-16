BYD збільшує гарантію на акумулятори електрокарів, перевершуючи Tesla

$42.190.08
49.470.05
ukenru
03:55 • 6688 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 15567 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 12835 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 13381 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 12667 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 10337 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 9096 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 13936 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 42506 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 36338 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
92%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
АТЕШ: Куп’янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста15 грудня, 20:52 • 7272 перегляди
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним15 грудня, 22:21 • 15543 перегляди
Затримано підозрюваного в теракті на ярмарку в Магдебурзі15 грудня, 22:44 • 3838 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 12952 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 7442 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 47287 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 43709 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 50590 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 97735 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 115698 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 31429 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 48714 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 49441 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 53505 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 88325 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
The Guardian
Forbes

BYD збільшує гарантію на акумулятори електрокарів, перевершуючи Tesla

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Китайський автовиробник BYD значно розширив гарантійне покриття акумулятора своїх електромобілів у Європі до 8 років або 250 000 км. Ця нова політика перевищує галузеві стандарти та чинить тиск на конкурентів.

BYD збільшує гарантію на акумулятори електрокарів, перевершуючи Tesla
byd.com

Китайський автовиробник BYD робить значний крок для підвищення довіри до своїх електромобілів у Європі, оголосивши про значне оновлення гарантійних умов, розширюючи гарантійне покриття акумулятора до 8 років або 250 000 км, залежно від того, що настане раніше, повідомляє Electrek, пише УНН.

Деталі

Ця нова політика значно перевершує галузевий стандарт і чинить тиск на конкурентів, таких як Tesla та Volkswagen, щоб вони наслідували цей приклад.

Оголошення було зроблено через офіційні канали BYD Europe, підтверджуючи, що нові гарантійні умови застосовуються до її лінійки "автомобілів на новій енергії" (NEV) у регіоні.

Раніше BYD пропонував гарантію, яка більше відповідала середньому показнику по галузі, зазвичай близько 8 років або 160 000 км, з деякими варіаціями, такими як 200 000 км на окремих ринках. Це збільшення до 250 000 км є значним збільшенням пробігу, що ефективно орієнтоване на водіїв з великим пробігом, таксі та водіїв Uber, які можуть побоюватися довгострокової деградації.

Для контексту, ось як нова гарантія BYD порівнюється з основними конкурентами в Європі:

  • BYD (нова): 8 років / 250 000 км;
    • Tesla (Model 3/Y RWD): 8 років / 160 000 км
      • Tesla (Long Range/Perf): 8 років / 192 000 км;
        • Volkswagen (ID. Series): 8 років / 160 000 км;
          • Hyundai/Kia: 8 років / 160 000 км.

            Як видно, BYD тепер пропонує майже на 60% більше пробігу, ніж стандартна гарантія, що надається Volkswagen та базовими моделями Tesla. Навіть порівняно з гарантією Tesla Long Range, BYD пропонує додаткові 58 000 км.

            Цей крок став можливим завдяки впевненості BYD у своїй технології Blade Battery, яку, що цікаво, використовують конкуренти, такі як Tesla, зазначає видання.

            Blade Battery використовує літій-залізо-фосфатний (LFP) склад, відомий своїм довшим терміном служби, ніж нікель-кобальт-марганцеві (NCM) елементи, що традиційно використовуються в електромобілях з великим запасом ходу.

            BYD часто стверджує, що Blade Battery може витримувати понад 3000 циклів зарядки, зберігаючи при цьому прийнятну ємність. Навіть з урахуванням лінійної деградації до 70% ємності протягом цього терміну служби, 3000 циклів на транспортному засобі з дальністю пуску 400 км все одно призведуть до приблизно 1 мільйона кілометрів загального терміну служби. Отже, як зауважує видання, гарантія на 250 000 км залишається досить консервативною для хімічного складу, навіть якщо вона є агресивною для ринку.

            Це відбувається на тлі того, що BYD продовжує агресивно розширюватися в Європі, нещодавно випустивши Sealion 7 та оновлені версії Seal та Atto 3.

            BYD вперше випередив Tesla в Європі: китайський виробник лідирує у продажу електромобілів22.05.25, 18:45 • 2861 перегляд

            Юлія Шрамко

            ТехнологіїАвто
            Техніка
            Енергетика
            Тренд
            Бренд
            Електроенергія
            Tesla Model Y
            Tesla Inc
            Volkswagen
            Hyundai
            Європа