$42.250.05
49.470.05
ukenru
BYD увеличивает гарантию на аккумуляторы электрокаров, превосходя Tesla

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Китайский автопроизводитель BYD значительно расширил гарантийное покрытие аккумулятора своих электромобилей в Европе до 8 лет или 250 000 км. Эта новая политика превышает отраслевые стандарты и оказывает давление на конкурентов.

BYD увеличивает гарантию на аккумуляторы электрокаров, превосходя Tesla
byd.com

Китайский автопроизводитель BYD делает значительный шаг для повышения доверия к своим электромобилям в Европе, объявив о значительном обновлении гарантийных условий, расширяя гарантийное покрытие аккумулятора до 8 лет или 250 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше, сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

Эта новая политика значительно превосходит отраслевой стандарт и оказывает давление на конкурентов, таких как Tesla и Volkswagen, чтобы они последовали этому примеру.

Объявление было сделано через официальные каналы BYD Europe, подтверждая, что новые гарантийные условия применяются к ее линейке "автомобилей на новой энергии" (NEV) в регионе.

Ранее BYD предлагал гарантию, которая больше соответствовала среднему показателю по отрасли, обычно около 8 лет или 160 000 км, с некоторыми вариациями, такими как 200 000 км на отдельных рынках. Это увеличение до 250 000 км является значительным увеличением пробега, что эффективно ориентировано на водителей с большим пробегом, такси и водителей Uber, которые могут опасаться долгосрочной деградации.

Для контекста, вот как новая гарантия BYD сравнивается с основными конкурентами в Европе:

  • BYD (новая): 8 лет / 250 000 км;
    • Tesla (Model 3/Y RWD): 8 лет / 160 000 км
      • Tesla (Long Range/Perf): 8 лет / 192 000 км;
        • Volkswagen (ID. Series): 8 лет / 160 000 км;
          • Hyundai/Kia: 8 лет / 160 000 км.

            Как видно, BYD теперь предлагает почти на 60% больше пробега, чем стандартная гарантия, предоставляемая Volkswagen и базовыми моделями Tesla. Даже по сравнению с гарантией Tesla Long Range, BYD предлагает дополнительные 58 000 км.

            Этот шаг стал возможным благодаря уверенности BYD в своей технологии Blade Battery, которую, что интересно, используют конкуренты, такие как Tesla, отмечает издание.

            Blade Battery использует литий-железо-фосфатный (LFP) состав, известный своим более долгим сроком службы, чем никель-кобальт-марганцевые (NCM) элементы, традиционно используемые в электромобилях с большим запасом хода.

            BYD часто утверждает, что Blade Battery может выдерживать более 3000 циклов зарядки, сохраняя при этом приемлемую емкость. Даже с учетом линейной деградации до 70% емкости в течение этого срока службы, 3000 циклов на транспортном средстве с дальностью пуска 400 км все равно приведут к примерно 1 миллиону километров общего срока службы. Следовательно, как отмечает издание, гарантия на 250 000 км остается довольно консервативной для химического состава, даже если она является агрессивной для рынка.

            Это происходит на фоне того, что BYD продолжает агрессивно расширяться в Европе, недавно выпустив Sealion 7 и обновленные версии Seal и Atto 3.

            Юлия Шрамко

