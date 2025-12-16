Продажи китайских автомобилей в Украине выросли почти в пять раз: топ моделей ноября
Киев • УНН
В ноябре украинцы приобрели 3908 китайских легковых автомобилей, что в 4,8 раза больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство из них – электромобили, составляющие 93% от общего объема.
В течение ноября украинцы приобрели 3908 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это в 4,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.
Из этого количества: новых – 3269 ед. (+368%); подержанных – 639 ед. (+415%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 93%
Самые популярные модели новых легковых автомобилей китайского происхождения:
- BYD Leopard 3 - 385 ед.;
- Volkswagen ID.Unyx - 298 ед.;
- BYD Song Plus - 289 ед.;
- Zeekr 7X - 221 ед.;
- BYD Sea Lion 06 - 220 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из КНР:
- Zeekr 001 - 87 ед.;
- Zeekr 7X - 41 ед.;
- MG ZS - 32 ед.;
- BYD Leopard 3 - 30 ед.;
- BYD Yuan Plus - 29 ед.
Напомним
В ноябре украинский автопарк пополнили более 11 тыс. электромобилей, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Среди них 10766 легковых автомобилей, из которых 3172 были новыми, а 7594 – подержанными.