Продажи китайских автомобилей в Украине выросли почти в пять раз: топ моделей ноября

Киев • УНН

 • 490 просмотра

В ноябре украинцы приобрели 3908 китайских легковых автомобилей, что в 4,8 раза больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство из них – электромобили, составляющие 93% от общего объема.

В течение ноября украинцы приобрели 3908 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это в 4,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Из этого количества: новых – 3269 ед. (+368%); подержанных – 639 ед. (+415%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 93%

- говорится в сообщении.

Самые популярные модели новых легковых автомобилей китайского происхождения:

  1. BYD Leopard 3 - 385 ед.;
    1. Volkswagen ID.Unyx - 298 ед.;
      1. BYD Song Plus - 289 ед.;
        1.  Zeekr 7X - 221 ед.;
          1. BYD Sea Lion 06 - 220 ед.

            Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из КНР:

            1. Zeekr  001 - 87 ед.;
              1. Zeekr  7X - 41 ед.;
                1. MG ZS - 32 ед.;
                  1. BYD Leopard 3 - 30 ед.;
                    1. BYD Yuan Plus - 29 ед.

                      Напомним

                      В ноябре украинский автопарк пополнили более 11 тыс. электромобилей, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Среди них 10766 легковых автомобилей, из которых 3172 были новыми, а 7594 – подержанными.

                      Ольга Розгон

