Продажи китайских автомобилей в Украине выросли почти в пять раз: топ моделей ноября

В течение ноября украинцы приобрели 3908 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это в 4,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Из этого количества: новых – 3269 ед. (+368%); подержанных – 639 ед. (+415%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 93% - говорится в сообщении.

Самые популярные модели новых легковых автомобилей китайского происхождения:

BYD Leopard 3 - 385 ед.; Volkswagen ID.Unyx - 298 ед.; BYD Song Plus - 289 ед.; Zeekr 7X - 221 ед.; BYD Sea Lion 06 - 220 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из КНР:

Zeekr 001 - 87 ед.; Zeekr 7X - 41 ед.; MG ZS - 32 ед.; BYD Leopard 3 - 30 ед.; BYD Yuan Plus - 29 ед.

Напомним

В ноябре украинский автопарк пополнили более 11 тыс. электромобилей, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Среди них 10766 легковых автомобилей, из которых 3172 были новыми, а 7594 – подержанными.