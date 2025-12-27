$41.930.22
Эксперты назвали 4 самых ненадежных электромобиля на рынке

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Анализ Consumer Reports показал, что современные электромобили имеют на 79% больше проблем, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Это связано с новыми технологиями и системами, которые еще проходят стадию отладки.

Эксперты назвали 4 самых ненадежных электромобиля на рынке

Современные электромобили имеют на 79% больше проблем по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Об этом информирует издание BGR со ссылкой на анализ Consumer Reports, передает УНН.

Подробности

По данным издания, причина заключается не в том, что автомобили электрические, а в том, что это новые модели с инновационными технологиями и системами, которые еще проходят стадию отладки. Как правило, свежие модели имеют больше проблем из-за устранения недостатков в процессе разработки.

Это новые конструкции, в которых используются новые технологии и системы, а недавно представленные модели, как правило, имеют больше проблем, поскольку производители решают проблемы, связанные с их разработкой. Для сравнения, гибридные автомобили имеют на 26% меньше проблем, чем автомобили с ДВС, что свидетельствует о том, что технология может совершенствоваться и становиться более надежной в целом

- говорится в сообщении.

Однако цифры говорят о том, что на рынке есть электромобили, которые не настолько надежны, как должны быть. Поэтому эксперты назвали четыре таких авто, которые не стоит покупать.

Chevrolet Bolt до 2022 года

Модели 2017-2022 годов имеют риск возгорания аккумулятора. Кроме того, кажется, что существует целый ряд проблем с системами автомобиля.

Владельцы сообщают о проблемах с камерой заднего вида и технологиями, системой бесключевого доступа, электрическими компонентами и климат-контролем. Другие заметили скрипы, стуки и протечки, особенно в уплотнителях дверей и окон

- пишет BGR.

Несмотря на то, что Consumer Reports оценивает Bolt довольно низко, люди, у которых есть этот автомобиль, хвалят его.

Учитывая это, Bolt больше относится к категории "удача или неудача", чем "совсем избегать", однако все равно попадает в этот перечень из-за потенциальных проблем.

Хорошая новость заключается в том, что более новые модели, начиная с 2023 года, скорее всего, решили большинство проблем.

2025 Ford F-150 Lightning

Многие владельцы пикапов не интересуются электрическими моделями, ведь они требуют значительно большей мощности, поэтому неудивительно, что 2025 Ford F-150 Lightning получил довольно низкую оценку в Consumer Reports.

В издании рассказали о проблемах с электрооборудованием, в частности с аккумуляторами электромобилей, а также проблемы с зарядными устройствами, аксессуарами и электроникой в салоне.

"Экономия топлива на шоссе могла бы быть лучше, а некоторые пользователи сообщают о неисправностях при буксировке, что является важнейшей функцией для многих водителей грузовиков. Не говоря уже о том, что серия регулярно сталкивается с задержками в производстве, включая текущую задержку для новых моделей", - сообщает издание.

Toyota Prius Prime 2023

Это еще один пример автомобиля, который получил низкие оценки надежности от Consumer Reports, однако в сети можно найти много отзывов пользователей, которые говорят обратное.

На данный момент Prius Prime 2023 года имеет три проблемы: одна касается зеркала заднего вида, другая — системы определения максимальной грузоподъемности, и наконец, несколько проблем касаются электрических компонентов, таких как двери, защелки или замки

- подчеркивает издание.

Также пользователи сообщают о проблемах с информационно-развлекательной системой, подчеркивая, что экран гаснет или работает с перебоями. Кроме того, владельцы говорят о проблемах с Bluetooth и подключением телефона, выхлопной системой и аккумулятором.

"Но есть также много пользователей, которые сообщают, что им нравится эта машина, упоминая, как приятно на ней ездить и что она в целом работает хорошо. Причина, по которой Prius действительно заслуживает своего места в этом списке, заключается в том, что эта машина в той или иной форме присутствует на рынке с конца 1990-х годов. Тот факт, что, несмотря на изменения в технологии, она все еще имеет проблемы, является показательным", - отметили в BGR.

2024 Tesla Cybertruck

Этот автомобиль известен своими проблемами. Несмотря на то, что Model S тоже имеет свои недостатки, Cybertruck страдает от проблем с момента своего выпуска.

Пользователи говорят, что модель "просто не готова", а цена является завышенной для того, что она предлагает, если сравнивать с другими моделями электромобилей.

"Есть также положительные отзывы, в которых хвалят размер кузова пикапа, малый радиус поворота, чувствительное управление и универсальность автомобиля в целом. Модели Tesla — не единственные дорогие электромобили с проблемами. На самом деле, один из самых дорогих электромобилей на рынке показывает, что в целом не так с роскошными электромобилями. Вы не всегда платите более высокую цену за высококачественный автомобиль", - резюмирует издание.

Напомним

В ноябре 2025 года украинцы приобрели 3908 китайских легковых авто, что в 4,8 раза больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство из них – электромобили, составляющие 93% от общего объема.

25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал18.12.25, 16:04 • 40036 просмотров

Вита Зеленецкая

Авто
Техника
Tesla Cybertruck