25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Более 25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, являются электрическими, согласно анализу Ember. Этот рост обусловлен развивающимися рынками, которые теперь лидируют в переходе к электромобильности.

25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал

Более 25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, теперь являются электрическими, согласно новому анализу энергетического аналитического центра Ember. Этот рост все больше обусловлен развивающимися рынками, которые всего несколько лет назад имели минимальное внедрение электромобилей, сообщает Electrek, пишет УНН.

Где продавались электромобили в 2025 году

Анализ показывает, что гонка электромобилей действительно стала глобальной. Сейчас есть 39 стран, где электромобили составляют более 10% продаж новых автомобилей, по сравнению с всего четырьмя в 2019 году.

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стала значительной силой в мировом внедрении электромобилей в 2025 году. Сингапур и Вьетнам достигли доли продаж электромобилей около 40%, превысив уровни, наблюдаемые в Великобритании и ЕС.

Индонезия достигла 15% в этом году, впервые превзойдя США. Таиланд достиг 20% и продал больше электромобилей за первые три квартала 2025 года, чем Дания. Эти сдвиги демонстрируют, как быстро регион переходит от низкой базы к лидерству.

Юан Грэм, аналитик по вопросам электроэнергетики и данных в Ember, сказал: "Это важный поворотный момент. В 2025 году центр тяжести сместился. Развивающиеся рынки больше не догоняют; они возглавляют переход к электромобильности. Эти страны видят стратегические преимущества электромобилей, от более чистого воздуха до сокращения импорта ископаемого топлива".

Другие регионы также набирают обороты. В Латинской Америке Уругвай достиг 27% доли электромобилей, что примерно соответствует ЕС. Мексика и Бразилия продолжают демонстрировать стабильный рост, теперь опережая Японию, где доля электромобилей остается около 3% с 2022 года. Турция достигла 17%, обогнав Бельгию и став четвертым по величине рынком электромобилей в Европе по объему.

Развивающиеся рынки покупают китайские электромобили

С середины 2023 года почти весь рост экспорта электромобилей из Китая приходится на рынки, не входящие в ОЭСР. Бразилия, Мексика, ОАЭ и Индонезия входят в 10 главных направлений экспорта электромобилей из Китая в этом году, поскольку их правительства ввели политику поддержки внедрения электромобилей, включая снижение налогов и стимулы для отечественного производства.

На фоне того, как все больше стран переходят на электромобили, влияние на спрос на ископаемое топливо уже ощутимо. Электромобили в три раза эффективнее, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а это означает, что они обеспечивают значительное сокращение потребления нефти даже в странах, которые до сих пор в значительной степени зависят от ископаемого топлива для производства электроэнергии. В Бразилии, где электроэнергия в основном чистая, электромобили с электрическим двигателем сократили спрос на ископаемое топливо примерно на 90%. В Индонезии этот показатель сократился почти вдвое.

Грэм сказал: "Развивающиеся рынки будут формировать будущее мирового автомобильного рынка. Выбор, сделанный сейчас в отношении зарядной инфраструктуры и ранней поддержки, будет определять, насколько быстро этот импульс будет продолжаться".

Мировые продажи электромобилей выросли на 21% в этом году: Европа показывает рост, а США отстают12.12.25, 11:54

