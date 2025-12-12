Мировые продажи электромобилей выросли на 21% в этом году: Европа показывает рост, а США отстают

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Эксклюзив
10:23 • 436 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00 • 9882 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 19400 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 32001 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 41872 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 35798 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 35040 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 51226 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 22209 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 22043 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
88%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды12 декабря, 01:35 • 4706 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12 декабря, 02:14 • 15317 просмотра
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12 декабря, 03:22 • 6840 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 14603 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 15715 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 51229 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 55488 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 55446 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 66148 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 66430 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Подоляк
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 952 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 35070 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 36035 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 41191 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 37459 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent
FIFA (серия видеоигр)

Мировые продажи электромобилей выросли на 21% в этом году: Европа показывает рост, а США отстают

Киев • УНН

 • 560 просмотра

В ноябре 2025 года мировые продажи электромобилей достигли 2 миллионов, увеличив общее количество до 18,5 миллиона единиц с начала года, что на 21% больше, чем в 2024 году. Европа лидирует в росте, в то время как Северная Америка отстает после отмены налоговых льгот, а Китай остается крупнейшим рынком.

Мировые продажи электромобилей выросли на 21% в этом году: Европа показывает рост, а США отстают

В ноябре 2025 года в мире было продано 2 миллиона электромобилей, что довело их мировые продажи до 18,5 миллиона единиц с начала года, на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщают специалисты по исследованию цепочек поставок электрокаров и аккумуляторов Benchmark Mineral Intelligence, пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

Европа была явным лидером роста в ноябре, тогда как Северная Америка продолжала отставать после окончания срока действия налоговых льгот на электромобили в США. Тем временем Китай остается крупнейшим в мире рынком электромобилей с большим отрывом.

Европа лидирует

Европейский рынок электромобилей вырос на 36% в годовом исчислении в ноябре 2025 года, при этом продажи BEV выросли на 35%, а продажи плагин-гибридов (PHEV) - на 39%. Таким образом, общий объем продаж электромобилей в Европе за год достиг 3,8 миллиона единиц, что на 33% больше по сравнению с январем-ноябрем 2024 года.

Франция наконец вернулась к росту с начала года в ноябре, показав рост на 1% после того, как большую часть 2025 года провела в убытках после предыдущих сокращений субсидий. Восстановление произошло благодаря таким производителям, как Volkswagen Group и Renault, более широкому выбору моделей электромобилей и французской программе "лизинга социального характера", направленной на помощь домохозяйствам с низким уровнем дохода в переходе на электромобили.

Италия также продемонстрировала выдающийся месяц, зафиксировав рекордные продажи электромобилей чуть менее 25 000 единиц в ноябре. Рост произошел после запуска новой программы стимулирования, разработанной для замены старых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Программа предусматривает финансирование в размере 597,3 миллиона евро (около 700 миллионов долларов США) для замены около 39 000 бензиновых автомобилей.

Великобритания расширила доступ к полной субсидии на электромобили в 3750 фунтов стерлингов (4400 долларов США), добавив еще пять моделей, соответствующих требованиям: Nissan Leaf (произведенный в Сандерленде, поставки начнутся в начале 2026 года), MINI Countryman, Renault 4, Renault 5 и Alpine A290.

Рынок США замедляется после отмены федеральной налоговой льготы

В Северной Америке продажи электромобилей в США несколько выросли в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем после резкого падения в октябре, после окончания срока действия федеральных налоговых льгот 30 сентября 2025 года. Такие бренды, как Kia (увеличение на 30%), Hyundai (увеличение на 20%), Honda (увеличение на 11%) и Subaru (232 продажи Solterra по сравнению с всего 13 месяцем ранее), показали прирост, но общие объемы остаются ниже уровня, когда федеральная налоговая льгота все еще была доступна.

Изменения в политике не помогают. В начале декабря Трамп официально "сбросил" стандарты средней корпоративной экономии топлива (CAFE) в США. Автопроизводители теперь могут достичь стандарта в значительной степени за счет бензиновых автомобилей, что уменьшает давление на масштабирование BEV и PHEV.

Эти ослабленные правила уже отражены в инвестиционных решениях, таких как план Stellantis на 13 миллиардов долларов по расширению производства в США на 50%, с акцентом на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Ранее в этом году крупный законопроект Трампа установил штрафы за недостижение целей CAFE до 0 долларов, что еще больше ослабило стимул для производителей к электрификации.

"Это несколько бессмысленная политика, учитывая, что мир достиг пика продаж бензиновых автомобилей в 2017 году. США при Трампе останутся позади, так же как и с их попытками возродить угольную промышленность", - говорится в публикации.

Китай все еще доминирует, экспорт растет

Китай остается основой мировых продаж электромобилей, даже несмотря на замедление роста. Китайский рынок в ноябре вырос на 3% в годовом исчислении и на 4% по сравнению с предыдущим месяцем. С начала года продажи электромобилей в Китае выросли на 19%, достигнув 11,6 миллиона проданных единиц.

Одной из крупнейших новостей из Китая является экспорт. BYD сообщила о рекордном экспорте электромобилей в ноябре - 131 935 единиц, что превысило предыдущий максимум в около 90 000 единиц, установленный в июне. Продажи BYD в Европе в этом году выросли более чем в четыре раза, до примерно 200 000 автомобилей, удвоились в Юго-Восточной Азии и выросли более чем на 50% в Южной Америке.

Глобальный обзор

Мировые продажи электромобилей с января по ноябрь 2025 года по сравнению с январем по ноябрь 2024 года, % с начала года:

  • глобальный: 18,5 миллиона, +21%;
    • Китай: 11,6 миллиона, +19%;
      • Европа: 3,8 миллиона, +33%;
        • Северная Америка: 1,7 миллиона, -1%;
          • остальной мир: 1,5 миллиона, +48%.

            "Вывод: спрос на электромобили продолжает расти во всем мире, но политическая поддержка - или ее отсутствие - все больше влияет на то, где этот рост проявляется", - отмечает издание.

            "В целом, спрос на электромобили остается устойчивым, поддерживаемым расширением модельного ряда и устойчивыми политическими стимулами во всем мире", - сказал менеджер по данным Rho Motion Чарльз Лестер.

            В Украине почти втрое вырос спрос на электромобили: какие модели популярны11.12.25, 10:25 • 2402 просмотра

            Юлия Шрамко

            Новости МираАвто
            Тренд
            Бренд
            Электроэнергия
            Hyundai
            Дональд Трамп
            Южная Америка
            Франция
            Великобритания
            Италия
            Европа
            Северная Америка
            Китай
            Соединённые Штаты