Мировые продажи электромобилей выросли на 21% в этом году: Европа показывает рост, а США отстают

В ноябре 2025 года в мире было продано 2 миллиона электромобилей, что довело их мировые продажи до 18,5 миллиона единиц с начала года, на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщают специалисты по исследованию цепочек поставок электрокаров и аккумуляторов Benchmark Mineral Intelligence, пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

Европа была явным лидером роста в ноябре, тогда как Северная Америка продолжала отставать после окончания срока действия налоговых льгот на электромобили в США. Тем временем Китай остается крупнейшим в мире рынком электромобилей с большим отрывом.

Европа лидирует

Европейский рынок электромобилей вырос на 36% в годовом исчислении в ноябре 2025 года, при этом продажи BEV выросли на 35%, а продажи плагин-гибридов (PHEV) - на 39%. Таким образом, общий объем продаж электромобилей в Европе за год достиг 3,8 миллиона единиц, что на 33% больше по сравнению с январем-ноябрем 2024 года.

Франция наконец вернулась к росту с начала года в ноябре, показав рост на 1% после того, как большую часть 2025 года провела в убытках после предыдущих сокращений субсидий. Восстановление произошло благодаря таким производителям, как Volkswagen Group и Renault, более широкому выбору моделей электромобилей и французской программе "лизинга социального характера", направленной на помощь домохозяйствам с низким уровнем дохода в переходе на электромобили.

Италия также продемонстрировала выдающийся месяц, зафиксировав рекордные продажи электромобилей чуть менее 25 000 единиц в ноябре. Рост произошел после запуска новой программы стимулирования, разработанной для замены старых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Программа предусматривает финансирование в размере 597,3 миллиона евро (около 700 миллионов долларов США) для замены около 39 000 бензиновых автомобилей.

Великобритания расширила доступ к полной субсидии на электромобили в 3750 фунтов стерлингов (4400 долларов США), добавив еще пять моделей, соответствующих требованиям: Nissan Leaf (произведенный в Сандерленде, поставки начнутся в начале 2026 года), MINI Countryman, Renault 4, Renault 5 и Alpine A290.

Рынок США замедляется после отмены федеральной налоговой льготы

В Северной Америке продажи электромобилей в США несколько выросли в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем после резкого падения в октябре, после окончания срока действия федеральных налоговых льгот 30 сентября 2025 года. Такие бренды, как Kia (увеличение на 30%), Hyundai (увеличение на 20%), Honda (увеличение на 11%) и Subaru (232 продажи Solterra по сравнению с всего 13 месяцем ранее), показали прирост, но общие объемы остаются ниже уровня, когда федеральная налоговая льгота все еще была доступна.

Изменения в политике не помогают. В начале декабря Трамп официально "сбросил" стандарты средней корпоративной экономии топлива (CAFE) в США. Автопроизводители теперь могут достичь стандарта в значительной степени за счет бензиновых автомобилей, что уменьшает давление на масштабирование BEV и PHEV.

Эти ослабленные правила уже отражены в инвестиционных решениях, таких как план Stellantis на 13 миллиардов долларов по расширению производства в США на 50%, с акцентом на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Ранее в этом году крупный законопроект Трампа установил штрафы за недостижение целей CAFE до 0 долларов, что еще больше ослабило стимул для производителей к электрификации.

"Это несколько бессмысленная политика, учитывая, что мир достиг пика продаж бензиновых автомобилей в 2017 году. США при Трампе останутся позади, так же как и с их попытками возродить угольную промышленность", - говорится в публикации.

Китай все еще доминирует, экспорт растет

Китай остается основой мировых продаж электромобилей, даже несмотря на замедление роста. Китайский рынок в ноябре вырос на 3% в годовом исчислении и на 4% по сравнению с предыдущим месяцем. С начала года продажи электромобилей в Китае выросли на 19%, достигнув 11,6 миллиона проданных единиц.

Одной из крупнейших новостей из Китая является экспорт. BYD сообщила о рекордном экспорте электромобилей в ноябре - 131 935 единиц, что превысило предыдущий максимум в около 90 000 единиц, установленный в июне. Продажи BYD в Европе в этом году выросли более чем в четыре раза, до примерно 200 000 автомобилей, удвоились в Юго-Восточной Азии и выросли более чем на 50% в Южной Америке.

Глобальный обзор

Мировые продажи электромобилей с января по ноябрь 2025 года по сравнению с январем по ноябрь 2024 года, % с начала года:

глобальный: 18,5 миллиона, +21%;

Китай: 11,6 миллиона, +19%;

Европа: 3,8 миллиона, +33%;

Северная Америка: 1,7 миллиона, -1%;

остальной мир: 1,5 миллиона, +48%.

"Вывод: спрос на электромобили продолжает расти во всем мире, но политическая поддержка - или ее отсутствие - все больше влияет на то, где этот рост проявляется", - отмечает издание.

"В целом, спрос на электромобили остается устойчивым, поддерживаемым расширением модельного ряда и устойчивыми политическими стимулами во всем мире", - сказал менеджер по данным Rho Motion Чарльз Лестер.

