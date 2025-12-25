Volkswagen выпустил новый электрокроссовер ID.UNYX 08: до 730 км и быстрая зарядка 800 В
Киев • УНН
Volkswagen представил новый электрический кроссовер ID.UNYX 08 для китайского рынка. Он имеет архитектуру сверхбыстрой зарядки 800 В и запас хода до 730 км.
Volkswagen выпустил новый электрический кроссовер ID.UNYX 08 для китайского рынка с эффектным дизайном, архитектурой сверхбыстрой зарядки 800 В и стартовой ценой, которая, "несомненно, украдет еще больше продаж у переживающего трудности бренда Tesla", сообщает Electrek, пишет УНН.
Детали
Новый VW, разработанный совместно Volkswagen и XPeng в течение последнего года, по данным CarNewsChina, позиционируется как высококлассный флагман линейки ID.UNYX, которая дебютировала в 2024 году, и добавляет ряд новых функций в полностью электрическую китайскую линейку немецкого бренда.
Сообщается, что новый ID.UNYX 08 будет предлагаться с двумя вариантами аккумуляторов – емкостью ~82 кВт⋅ч и ~95 кВт⋅ч, что обеспечит запас хода от 630 до 730 км, в зависимости от уровня привода и комплектации.
Эти аккумуляторы будут передавать энергию на электродвигатель мощностью 230 кВт (~310 л.с.) и могут заряжаться с чрезвычайно высокой скоростью благодаря системной архитектуре 800 В, которая поддерживает зарядку мощностью более 300 кВт для полной зарядки от 10 до 80% в течение ~20 минут, в зависимости от выбора аккумулятора.
По размерам новый ID.UNYX 08 имеет ровно 5000 мм в длину, что примерно соответствует Jeep Wagoneer S.
Volkswagen продемонстрировал новый электрический автомобиль ID. Polo22.12.25, 10:55 • 3899 просмотров