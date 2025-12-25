$42.100.05
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 27741 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 42441 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 24776 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 35507 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 40396 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 21851 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 22305 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 36837 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52492 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 72151 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Volkswagen выпустил новый электрокроссовер ID.UNYX 08: до 730 км и быстрая зарядка 800 В

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Volkswagen представил новый электрический кроссовер ID.UNYX 08 для китайского рынка. Он имеет архитектуру сверхбыстрой зарядки 800 В и запас хода до 730 км.

Volkswagen выпустил новый электрокроссовер ID.UNYX 08: до 730 км и быстрая зарядка 800 В

Volkswagen выпустил новый электрический кроссовер ID.UNYX 08 для китайского рынка с эффектным дизайном, архитектурой сверхбыстрой зарядки 800 В и стартовой ценой, которая, "несомненно, украдет еще больше продаж у переживающего трудности бренда Tesla", сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

Новый VW, разработанный совместно Volkswagen и XPeng в течение последнего года, по данным CarNewsChina, позиционируется как высококлассный флагман линейки ID.UNYX, которая дебютировала в 2024 году, и добавляет ряд новых функций в полностью электрическую китайскую линейку немецкого бренда.

Сообщается, что новый ID.UNYX 08 будет предлагаться с двумя вариантами аккумуляторов – емкостью ~82 кВт⋅ч и ~95 кВт⋅ч, что обеспечит запас хода от 630 до 730 км, в зависимости от уровня привода и комплектации.

Эти аккумуляторы будут передавать энергию на электродвигатель мощностью 230 кВт (~310 л.с.) и могут заряжаться с чрезвычайно высокой скоростью благодаря системной архитектуре 800 В, которая поддерживает зарядку мощностью более 300 кВт для полной зарядки от 10 до 80% в течение ~20 минут, в зависимости от выбора аккумулятора.

По размерам новый ID.UNYX 08 имеет ровно 5000 мм в длину, что примерно соответствует Jeep Wagoneer S.

ТехнологииАвто
