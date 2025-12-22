Volkswagen продемонстрировал новый электрический автомобиль ID. Polo
Киев • УНН
Volkswagen готовит к выходу новый компактный электромобиль ID. Polo, который станет конкурентом Renault 5 E-Tech, с ожидаемой ценой около 25 тысяч евро. Серийный автомобиль, позиционируемый как городской электрический хэтчбек, ожидается в продаже весной следующего года.
Volkswagen готовит к выходу новый компактный электромобиль ID. Polo, который должен стать конкурентом Renault 5 E-Tech. Прототип модели уже протестировали журналисты, а серийный автомобиль ожидается в продаже весной следующего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Insideevs.
Подробности
Volkswagen ID. Polo позиционируется как городской электрический хэтчбек с начальной ценой около 25 тысяч евро. Модель создана для европейского рынка и ориентирована на практичность, простоту и удовольствие от вождения.
Автомобиль построен на упрощенной переднеприводной версии платформы MEB. Из-за этого он не имеет независимой задней подвески, как некоторые более дорогие электромобили Volkswagen или Renault 5 E-Tech. В то же время журналисты, испытавшие прототип, отмечают хорошую управляемость и комфорт даже на неровных дорогах.
Отдельно отмечается простор в салоне, в частности, на заднем ряду сидений. По словам обозревателя Томаса из Autogefühl, даже для человека ростом более 180 см там остается достаточно места. Также, модель получила панорамную стеклянную крышу с электрической шторкой, редкую опцию для автомобиля этого класса.
ID. Polo демонстрирует изменение стратегии Volkswagen в развитии электромобилей. Если первые модели серии ID отличались необычным дизайном, то новинка больше напоминает классические автомобили бренда с двигателями внутреннего сгорания, которые принесли компании популярность в прошлом.
Напомним
В ноябре более 60% продаж новых легковых автомобилей в Украине пришлись на пять регионов. Лидером остается Киев, а региональные предпочтения покупателей существенно различаются по моделям.