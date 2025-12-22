Volkswagen продемонстрував новий електричний автомобіль ID. Polo

$42.250.09
49.470.12
ukenru
07:25 • 6642 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 19812 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 33509 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 37600 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 44838 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 40665 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 50077 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 72994 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 90128 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45988 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
85%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит22 грудня, 01:43 • 14401 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022 грудня, 02:28 • 12582 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа22 грудня, 02:55 • 18473 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду03:48 • 20775 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 17945 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 33687 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 56328 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 90127 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 127366 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 95737 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Тім Волз
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 4128 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 3654 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 22455 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 23844 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 35773 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Су-30

Volkswagen продемонстрував новий електричний автомобіль ID. Polo

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Volkswagen готує до виходу новий компактний електромобіль ID. Polo, який стане конкурентом Renault 5 E-Tech, з очікуваною ціною близько 25 тисяч євро. Серійний автомобіль, що позиціонується як міський електричний хетчбек, очікується у продажу навесні наступного року.

Volkswagen продемонстрував новий електричний автомобіль ID. Polo
Фото: wiki/Volkswagen_ID._Polo

Volkswagen готує до виходу новий компактний електромобіль ID. Polo, який має стати конкурентом Renault 5 E-Tech. Прототип моделі вже протестували журналісти, а серійний автомобіль очікується у продажу навесні наступного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Insideevs.

Деталі

Volkswagen ID. Polo позиціюється як міський електричний хетчбек із початковою ціною близько 25 тисяч євро. Модель створена для європейського ринку та орієнтована на практичність, простоту і задоволення від керування.

Автомобіль побудований на спрощеній передньопривідній версії платформи MEB. Через це він не має незалежної задньої підвіски, як деякі дорожчі електромобілі Volkswagen або Renault 5 E-Tech. Водночас журналісти, які випробували прототип, відзначають хорошу керованість і комфорт навіть на нерівних дорогах.

Окремо відзначається простір у салоні, зокрема, на задньому ряду сидінь. За словами оглядача Томаса з Autogefühl, навіть для людини зростом понад 180 см там залишається достатньо місця. Також, модель отримала панорамний скляний дах з електричною шторкою, рідкісну опцію для автомобіля цього класу.

ID. Polo демонструє зміну стратегії Volkswagen у розвитку електромобілів. Якщо перші моделі серії ID вирізнялися незвичним дизайном, то новинка більше нагадує класичні автомобілі бренду з двигунами внутрішнього згоряння, які принесли компанії популярність у минулому.

Нагадаємо

У листопаді понад 60% продажів нових легкових автомобілів в Україні припали на п'ять регіонів. Лідером залишається Київ, а регіональні вподобання покупців суттєво різняться за моделями.

Алла Кіосак

Новини СвітуТехнологіїАвто
Volkswagen
Європа
Україна
Київ