Volkswagen продемонстрував новий електричний автомобіль ID. Polo
Київ • УНН
Volkswagen готує до виходу новий компактний електромобіль ID. Polo, який стане конкурентом Renault 5 E-Tech, з очікуваною ціною близько 25 тисяч євро. Серійний автомобіль, що позиціонується як міський електричний хетчбек, очікується у продажу навесні наступного року.
Деталі
Volkswagen ID. Polo позиціюється як міський електричний хетчбек із початковою ціною близько 25 тисяч євро. Модель створена для європейського ринку та орієнтована на практичність, простоту і задоволення від керування.
Автомобіль побудований на спрощеній передньопривідній версії платформи MEB. Через це він не має незалежної задньої підвіски, як деякі дорожчі електромобілі Volkswagen або Renault 5 E-Tech. Водночас журналісти, які випробували прототип, відзначають хорошу керованість і комфорт навіть на нерівних дорогах.
Окремо відзначається простір у салоні, зокрема, на задньому ряду сидінь. За словами оглядача Томаса з Autogefühl, навіть для людини зростом понад 180 см там залишається достатньо місця. Також, модель отримала панорамний скляний дах з електричною шторкою, рідкісну опцію для автомобіля цього класу.
ID. Polo демонструє зміну стратегії Volkswagen у розвитку електромобілів. Якщо перші моделі серії ID вирізнялися незвичним дизайном, то новинка більше нагадує класичні автомобілі бренду з двигунами внутрішнього згоряння, які принесли компанії популярність у минулому.
Нагадаємо
