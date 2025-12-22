У яких регіонах України найактивніше купували нові авто в листопаді: топ-ринки

$42.340.00
07:25 • 88 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 13381 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 26830 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 31282 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 39498 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 37646 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 47678 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 72042 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 84386 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45667 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит01:43 • 8896 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438002:28 • 4482 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа02:55 • 13016 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду03:48 • 15259 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 12461 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 27960 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 50647 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 84385 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 121723 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 90477 перегляди
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 20458 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 22009 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 34060 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 57395 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 39545 перегляди
У яких регіонах України найактивніше купували нові авто в листопаді: топ-ринки

Київ • УНН

 • 118 перегляди

У листопаді понад 60% продажів нових легкових автомобілів в Україні припали на п'ять регіонів. Лідером залишається Київ, а регіональні вподобання покупців суттєво різняться за моделями.

Київ традиційно очолив рейтинг регіонів за продажами нових авто у листопаді, а разом із ще чотирма областями сформував понад 60% загальноукраїнського ринку. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області

- повідомляє Укравтопром.

Ці регіональні ринки забезпечили 60,5% продажів нових легковиків у листопаді:

  • у столиці придбали – 2585 авто;
    • на Київщині було зареєстровано – 794 од.;
      • на Дніпропетровщині - 693 авто;
        • у Львівській обл. – 472 од.;
          • на Харківщині – 446 од.

            Бестселером місяця на ринку нових авто столиці став компактний кросовер RENAULT Duster. На Київщині та Львівщині частіше купували BYD Leopard 3. На Дніпропетровщині лідерська позиція у FIAT Titano. Найбільшим попитом у мешканців Харківської обл. користувався VOLKSWAGEN ID.UNYX.

            Нагадаємо

            У минулому місяці в Україні зареєстровано понад 5,3 тис. дизельних авто, що на 2% більше, ніж у листопаді 2024 року. Більшість з них – вживані автомобілі, ввезені з-за кордону.

            Ольга Розгон

