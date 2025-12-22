У яких регіонах України найактивніше купували нові авто в листопаді: топ-ринки
Київ • УНН
У листопаді понад 60% продажів нових легкових автомобілів в Україні припали на п'ять регіонів. Лідером залишається Київ, а регіональні вподобання покупців суттєво різняться за моделями.
Київ традиційно очолив рейтинг регіонів за продажами нових авто у листопаді, а разом із ще чотирма областями сформував понад 60% загальноукраїнського ринку. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.
У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області
Ці регіональні ринки забезпечили 60,5% продажів нових легковиків у листопаді:
- у столиці придбали – 2585 авто;
- на Київщині було зареєстровано – 794 од.;
- на Дніпропетровщині - 693 авто;
- у Львівській обл. – 472 од.;
- на Харківщині – 446 од.
Бестселером місяця на ринку нових авто столиці став компактний кросовер RENAULT Duster. На Київщині та Львівщині частіше купували BYD Leopard 3. На Дніпропетровщині лідерська позиція у FIAT Titano. Найбільшим попитом у мешканців Харківської обл. користувався VOLKSWAGEN ID.UNYX.
Нагадаємо
У минулому місяці в Україні зареєстровано понад 5,3 тис. дизельних авто, що на 2% більше, ніж у листопаді 2024 року. Більшість з них – вживані автомобілі, ввезені з-за кордону.