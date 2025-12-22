В каких регионах Украины активнее всего покупали новые авто в ноябре: топ-рынки
Киев • УНН
В ноябре более 60% продаж новых легковых автомобилей в Украине пришлись на пять регионов. Лидером остается Киев, а региональные предпочтения покупателей существенно различаются по моделям.
Киев традиционно возглавил рейтинг регионов по продажам новых авто в ноябре, а вместе с еще четырьмя областями сформировал более 60% общеукраинского рынка. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.
В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области
Эти региональные рынки обеспечили 60,5% продаж новых легковушек в ноябре:
- в столице приобрели – 2585 авто;
- на Киевщине было зарегистрировано – 794 ед.;
- на Днепропетровщине - 693 авто;
- во Львовской обл. – 472 ед.;
- на Харьковщине – 446 ед.
Бестселлером месяца на рынке новых авто столицы стал компактный кроссовер RENAULT Duster. На Киевщине и Львовщине чаще покупали BYD Leopard 3. На Днепропетровщине лидерская позиция у FIAT Titano. Наибольшим спросом у жителей Харьковской обл. пользовался VOLKSWAGEN ID.UNYX.
Напомним
В прошлом месяце в Украине зарегистрировано более 5,3 тыс. дизельных авто, что на 2% больше, чем в ноябре 2024 года. Большинство из них – подержанные автомобили, ввезенные из-за границы.