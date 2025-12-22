$42.250.09
В каких регионах Украины активнее всего покупали новые авто в ноябре: топ-рынки

Киев • УНН

 • 688 просмотра

В ноябре более 60% продаж новых легковых автомобилей в Украине пришлись на пять регионов. Лидером остается Киев, а региональные предпочтения покупателей существенно различаются по моделям.

В каких регионах Украины активнее всего покупали новые авто в ноябре: топ-рынки

Киев традиционно возглавил рейтинг регионов по продажам новых авто в ноябре, а вместе с еще четырьмя областями сформировал более 60% общеукраинского рынка. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области

- сообщает Укравтопром.

Эти региональные рынки обеспечили 60,5% продаж новых легковушек в ноябре:

  • в столице приобрели – 2585 авто;
    • на Киевщине было зарегистрировано – 794 ед.;
      • на Днепропетровщине - 693 авто;
        • во Львовской обл. – 472 ед.;
          • на Харьковщине – 446 ед.

            Бестселлером месяца на рынке новых авто столицы стал компактный кроссовер RENAULT Duster. На Киевщине и Львовщине чаще покупали BYD Leopard 3. На Днепропетровщине лидерская позиция у FIAT Titano. Наибольшим спросом у жителей Харьковской обл. пользовался VOLKSWAGEN ID.UNYX.

            Напомним

            В прошлом месяце в Украине зарегистрировано более 5,3 тыс. дизельных авто, что на 2% больше, чем в ноябре 2024 года. Большинство из них – подержанные автомобили, ввезенные из-за границы.

            Ольга Розгон

            ЭкономикаАвто
            Тренд
            Бренд
            Львовская область
            Киевская область
            Харьковская область
            Днепропетровская область
            Украина
            Киев