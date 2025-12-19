В Україні за місяць зареєстрували понад 5,3 тис. дизельних авто: найпопулярніші моделі
Київ • УНН
У минулому місяці в Україні зареєстровано понад 5,3 тис. дизельних авто, що на 2% більше, ніж у листопаді 2024 року. Більшість з них – вживані автомобілі, ввезені з-за кордону.
У минулому місяці автопарк України поповнили понад 5,3 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 2% більше, ніж у листопаді 2024р
З них: 1,4 тис. од. нових (-8%) та 3,9 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (+5%).
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
1. RENAULT Duster - 251 од.;
2. TOYOTA Land Cruiser Prado - 218 од.;
3. FIAT Titano - 151 од.;
4. VOLKSWAGEN Touareg - 149 од.;
5. VOLKSWAGEN Tiguan - 99 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
1.RENAULT Megane - 296 од.;
2. NISSAN Qashqai - 291 од.;
3. SKODA Octavia - 236 од.;
4. VOLKSWAGEN Passat - 222 од.;
5. HYUNDAI Santa Fe - 156 од.
