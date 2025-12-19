$42.340.00
Ексклюзив
06:45 • 1780 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
02:37 • 10364 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 14795 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий Дім
18 грудня, 23:33 • 14902 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 14878 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 19375 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 27218 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 34816 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 23743 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 21512 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
В Україні за місяць зареєстрували понад 5,3 тис. дизельних авто: найпопулярніші моделі

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У минулому місяці в Україні зареєстровано понад 5,3 тис. дизельних авто, що на 2% більше, ніж у листопаді 2024 року. Більшість з них – вживані автомобілі, ввезені з-за кордону.

В Україні за місяць зареєстрували понад 5,3 тис. дизельних авто: найпопулярніші моделі

В Україні за місяць зареєстрували понад 5,3 тис. дизельних авто, більшість із них - вживані з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 5,3 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 2% більше, ніж у листопаді 2024р

- йдеться у повідомленні.

З них: 1,4 тис. од. нових (-8%) та 3,9 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (+5%).

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

1. RENAULT Duster - 251 од.;

2. TOYOTA Land Cruiser Prado - 218 од.;

 3. FIAT Titano - 151 од.;

4. VOLKSWAGEN Touareg - 149 од.;

5. VOLKSWAGEN Tiguan - 99 од.

25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купував18.12.25, 17:04 • 25689 переглядiв

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

1.RENAULT Megane - 296 од.;

2. NISSAN Qashqai - 291 од.;

3. SKODA Octavia - 236 од.;

4. VOLKSWAGEN Passat - 222 од.;

5. HYUNDAI Santa Fe - 156 од.

ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17.12.25, 16:39 • 50497 переглядiв

Ольга Розгон

Авто
Україна