В Украине за месяц зарегистрировали более 5,3 тыс. дизельных авто: самые популярные модели
Киев • УНН
В прошлом месяце в Украине зарегистрировано более 5,3 тыс. дизельных авто, что на 2% больше, чем в ноябре 2024 года. Большинство из них – подержанные автомобили, ввезенные из-за границы.
В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 5,3 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 2% больше, чем в ноябре 2024г
Из них: 1,4 тыс. ед. новых (-8%) и 3,9 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за границы (+5%).
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
1. RENAULT Duster - 251 ед.;
2. TOYOTA Land Cruiser Prado - 218 ед.;
3. FIAT Titano - 151 ед.;
4. VOLKSWAGEN Touareg - 149 ед.;
5. VOLKSWAGEN Tiguan - 99 ед.
ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто:
1.RENAULT Megane - 296 ед.;
2. NISSAN Qashqai - 291 ед.;
3. SKODA Octavia - 236 ед.;
4. VOLKSWAGEN Passat - 222 ед.;
5. HYUNDAI Santa Fe - 156 ед.
