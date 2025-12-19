В Украине за месяц зарегистрировали более 5,3 тыс. дизельных авто: самые популярные модели

$42.340.15
Эксклюзив
06:45 • 1728 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
02:37 • 10292 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 14728 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
18 декабря, 23:33 • 14841 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 14835 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 19334 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 27167 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 34762 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 23723 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 21502 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
публикации
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 34763 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 25648 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 43109 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 41098 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 66516 просмотра
В Украине за месяц зарегистрировали более 5,3 тыс. дизельных авто: самые популярные модели

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В прошлом месяце в Украине зарегистрировано более 5,3 тыс. дизельных авто, что на 2% больше, чем в ноябре 2024 года. Большинство из них – подержанные автомобили, ввезенные из-за границы.

В Украине за месяц зарегистрировали более 5,3 тыс. дизельных авто: самые популярные модели

В Украине за месяц зарегистрировали более 5,3 тыс. дизельных авто, большинство из них - подержанные из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 5,3 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 2% больше, чем в ноябре 2024г

- говорится в сообщении.

Из них: 1,4 тыс. ед. новых (-8%) и 3,9 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за границы (+5%).

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

1. RENAULT Duster - 251 ед.;

2. TOYOTA Land Cruiser Prado - 218 ед.;

 3. FIAT Titano - 151 ед.;

4. VOLKSWAGEN Touareg - 149 ед.;

5. VOLKSWAGEN Tiguan - 99 ед.

25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал18.12.25, 17:04 • 25648 просмотров

ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто:

1.RENAULT Megane - 296 ед.;

2. NISSAN Qashqai - 291 ед.;

3. SKODA Octavia - 236 ед.;

4. VOLKSWAGEN Passat - 222 ед.;

5. HYUNDAI Santa Fe - 156 ед.

ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17.12.25, 16:39 • 50491 просмотр

Ольга Розгон

Авто
Украина